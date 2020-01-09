Сочи на новогодние праздники посетили 524 тысячи туристов

С 28 декабря по восьмое января Сочи посетили 524 тысячи гостей, из них 339 тысяч - горный кластер города-курорта. Общий показатель этого года оказался на 17 тысяч человек больше прошлогоднего. Такие цифры озвучила в четверг во время пресс-подхода директор департамента перспективного развития и значимых мероприятий мэрии Сочи Светлана Батяйкина.

И это даже несмотря на то, что в самом начале зимнего курортного сезона в горах было очень мало снега. Только в ночь на 2 января в Красной Поляне выпал долгожданный для приехавших сюда на праздники туристов снег. В очередях на канатную дорогу райдерам временами приходилось простаивать буквально часами.

В горном кластере на новогодние каникулы также была широко представлена праздничная программа. Только на фестивале Live Fest выступили более сорока артистов: Леонид Агутин с группой "Эсперанто", Би-2, Zivert, Brainstorm, Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева, Filatov&Karas, Эмма М, Urban Style и другие.

- Этот фестиваль посетили девять тысяч человек, - рассказала Светлана Батяйкина. - А игру хоккейных клубов в первенстве КХЛ между "Сочи" с ЦСКА посмотрели 11 тысяч гостей. Кроме того, в прибрежном кластере 25 тысяч гостей полюбовались шоу Ильи Авербуха "Алиса в стране чудес".

Как отметила замначальника управления культуры администрации Сочи Татьяна Баликоева, в нынешнем году возобновилась традиция праздновать Новый год на площади Флага.

- Центральная улица Навагинская сияла, - сказала она. - Погода, атмосфера, иллюминация, концерт - все создавало праздничное настроение. На этом мероприятии побывало восемь тысяч гостей. Для детей прошли детские елки, в том числе с подарками от мэра Сочи. Всего около 80 тысяч человек стали участниками культурных мероприятий в новогодние каникулы.

Между тем

По прогнозам властей курорта, за всю зиму Сочи посетит примерно 1,5 миллиона человек. В мэрии надеются, что во время курортного сезона-2020 удастся не только сохранить привычный турпоток в 6,5 миллиона туристов в год, но и приумножить этот показатель.