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02.01.2020 12:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На горнолыжных курортах Сочи выпал долгожданный снег

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

В ночь на второе января в окрестностях сочинского поселка Красная Поляна выпал долгожданный для десятков тысяч приехавших сюда на праздники из многих российских регионов туристов снег. По информации пресс-службы администрации города, в горах установилась минусовая температура, благодаря чему ночью горнолыжные склоны и поселки у подножия засыпало снегом.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
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Таким образом, гости получили возможность выйти на горнолыжные трассы всех трех курортов. Как уже сообщалось, перед самым Новым года на курортах поселка Красная Поляна из-за отсутствия снега и необычно теплой для зимы погоды даже для этих мест сократилась протяженность горнолыжных трасс.

"Сегодня на курорте "Красная Поляна" открывается трасса ЗА - Панорама. По сообщению пресс-службы курорта снега достаточно для комфортного катания. Открыты также трассы: 4А - Цирк-2, 5А - Черная пирамида, 5В - Аибга, 6А - Цирк-3. Также сегодня для любителей исследовать новые ландшафты запускается эксклюзивная услуга катания на лыжах и сноубордах в Цирке-3. Подъем осуществляется на ратраке (снегоуборочная машина) с 11:00 до 14:00 в порядке живой очереди. Сложность трасс - красная. Спуск только в сопровождении спасателей", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте муниципалитета.

Кроме того, официально стартовал сезон и на горно-туристическом центре "Газпром". На канатной дороге "Альпика" открыта красная трасса для катания, на "Лауре" - зеленые и одна синяя.

При этом, местные власти напоминают, что на продажу единого ски-пасса "пока введены квоты: купить их можно только в кассах". Между курортами и поселком Красная Поляна начал курсировать бесплатный микроавтобус.

Кстати

Как уже сообщалось, в Сочи работает краевой оперативный штаб, в состав которого вошли представители местных и региональных властей. В течение новогодних праздников он координирует действия курортов и служб, отвечающих за инфраструктуру. Штаб будет работать до 8 января.

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