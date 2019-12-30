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30.12.2019 12:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи из-за нехватки снега закрылась часть горнолыжных трасс

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Накануне Нового года на курортах поселка Красная Поляна из-за отсутствия снега и необычно теплой для зимы погоды даже для этих мест сократилась протяженность горнолыжных трасс.

- На склонах мало снега, а возможности работы снежных пушек ограничены из-за плюсовых температур, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна". - На высотных отметках толщина естественного снега составляет около метра. Как и на других горных курортах, из-за нехватки снега здесь пришлось закрыть часть склонов для катания. До 1500 метров снег есть, но дожди размыли нижние участки трасс, поэтому они не работают.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Там открыты горные трассы в зоне катания "Цирк-2", на высоте от 2050 до 2300 метров. Напомним, они заработали раньше других - 6 декабря в тестовом режиме, а 7 сентября там выпал первый снег.

На курорте "Роза Хутор" для катания открыта примерно пятая часть возможной протяженности трасс - 22 километра. Из-за этого в пиковый сезон новогодних каникул здесь вынуждены ограничить и продажу ски-пассов - сейчас их могут купить только гости отелей.

Заранее купленный ски-пасс действует. Ежедневно в 18.00 в свободную продажу будут поступать однодневные ски-пассы на следующий день. Их количество будет зависеть от состояния трасс и прогноза погоды. Прогулочные билеты продаются в кассах курорта без ограничений.На горном курорте "Газпром" для катания доступен только участок трассы протяженностью около километра на высоте 2256 метров, но к новогодним праздникам здесь тоже готовы.

Сейчас в горах Сочи на высоте выше 1,5 километра сохраняется слабая лавиноопасность.

В новогоднюю ночь на горных курортах прогнозируется местами облачная погода и мокрый снег, а в высокогорье может усилиться ветер и подняться метель.

Как уже сообщалось, в Сочи начал работу оперативный штаб, в состав которого вошли представители региональных и краевых властей. В новогодние праздники он будет координировать действия курортов и служб, отвечающих за инфраструктуру. Штаб будет работать до 8 января.

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