На Кубани арестовали туристический поезд в Гуамском ущелье

На Кубани судебные приставы опечатали целый туристический поезд в популярном среди отдыхающих Гуамском ущелье, а также восемь километров узкоколейной железной дороги, проложенной на курорте. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Поводом для ареста поезда стало решение Апшеронского районного суда Краснодарского края по иску прокуратуры региона. Надзорное ведомство провело проверку и нашло ряд нарушений пожарной безопасности, сообщается в пресс-релизе УФССП.

По итогам иска прокуратуры судебные приставы опечатали тепловоз марки ТУ-8 и три пассажирских вагона модели ПВ-40. Поезд возил туристов по ущелью реки Курджипс. Также был опечатан участок узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай, протяженностью 8,6 километра. Кроме этого, приставы наложили пломбы на домик для приезжих с пристройками и навесами и две будки обходчиков, расположенные у входа в ущелье.

Сколько продлится арест поезда и железной дороги, не сообщается.

Мезмайская долина, горные хребты Гуама и Лагонаки - удивительные по красоте места, которые благодаря своей первозданности очень популярны у туристов. В 1927 году по дну ущелья реки Курджипс была проложена узкоколейная железная дорога, которая довозит гостей туда, где открываются невероятные виды: продольные слоистые скалы из розового, белого, красного и дымчатого известняка, лес, папоротники, заросли самшита и своенравная река Курджипс словно взятые из приключенческого фильма. Каждый год в это место приезжали тысячи туристов со всей страны. Теперь паровоз, который все время возил гостей, оказался опечатан.