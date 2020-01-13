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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани арестовали туристический поезд в Гуамском ущелье

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов Фото: Геннадий Аносов
Фото: Геннадий Аносов

На Кубани судебные приставы опечатали целый туристический поезд в популярном среди отдыхающих Гуамском ущелье, а также восемь километров узкоколейной железной дороги, проложенной на курорте. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Поводом для ареста поезда стало решение Апшеронского районного суда Краснодарского края по иску прокуратуры региона. Надзорное ведомство провело проверку и нашло ряд нарушений пожарной безопасности, сообщается в пресс-релизе УФССП.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По итогам иска прокуратуры судебные приставы опечатали тепловоз марки ТУ-8 и три пассажирских вагона модели ПВ-40. Поезд возил туристов по ущелью реки Курджипс. Также был опечатан участок узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай, протяженностью 8,6 километра. Кроме этого, приставы наложили пломбы на домик для приезжих с пристройками и навесами и две будки обходчиков, расположенные у входа в ущелье.

Сколько продлится арест поезда и железной дороги, не сообщается.

Мезмайская долина, горные хребты Гуама и Лагонаки - удивительные по красоте места, которые благодаря своей первозданности очень популярны у туристов. В 1927 году по дну ущелья реки Курджипс была проложена узкоколейная железная дорога, которая довозит гостей туда, где открываются невероятные виды: продольные слоистые скалы из розового, белого, красного и дымчатого известняка, лес, папоротники, заросли самшита и своенравная река Курджипс словно взятые из приключенческого фильма. Каждый год в это место приезжали тысячи туристов со всей страны. Теперь паровоз, который все время возил гостей, оказался опечатан.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Полномочия судебных приставов

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