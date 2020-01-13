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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Подготовка террористов к подрыву Крымского моста в декабре 2019 года является фейком. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Фото: iStock
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"Это не так", - прокомментировал он появившиеся в СМИ сообщения о планировавшемся теракте на новой переправе, соединившей полуостров Крым с материком.

Ранее о таких планах Службы безопасности Украины сообщил депутат Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире канала "Россия-1".

Напомним, Крымский мост - самый протяженный в России, он протянулся на 19 километров. Открытие автомобильной переправы из Краснодарского края состоялось в мае 2018 года, а железнодорожной - в декабре 2019-го.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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