Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Подготовка террористов к подрыву Крымского моста в декабре 2019 года является фейком. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

"Это не так", - прокомментировал он появившиеся в СМИ сообщения о планировавшемся теракте на новой переправе, соединившей полуостров Крым с материком.

Ранее о таких планах Службы безопасности Украины сообщил депутат Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире канала "Россия-1".

Напомним, Крымский мост - самый протяженный в России, он протянулся на 19 километров. Открытие автомобильной переправы из Краснодарского края состоялось в мае 2018 года, а железнодорожной - в декабре 2019-го.