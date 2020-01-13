За минувшие выходные в Крыму при пожарах погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Пожар в частном жилом одноэтажном доме в Курском утром 11 января заметили соседи погибших, когда огонь охватил кровлю строения.

- Из-за позднего обнаружения огонь успел охватить все внутреннее пространство помещения, - отметил глава республиканского МЧС Сергей Шахов. - Обрушилась кровля.

Прибывшие на место пожарные за два часа ликвидировали огонь, распространившийся на 120 квадратных метров, и разобрали сгоревшие конструкции. В результате пожара погибли 79-летняя женщина и 60-летний мужчина.

На следующий день, 12 января, в 10.20 в службу спасения сообщили о пожаре в одном из домов села Пролетного. Как выяснилось, пожар произошел в трехкомнатной квартире.

- В помещении было очень плотное задымление, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК. - На ликвидацию пожара площадью 50 квадратных метров ушло около часа. Огнем повреждены вещи, мебель, отделка стен, потолка, кровля.

На месте происшествия спасатели обнаружили газовый баллон, который немедленно вынесли в безопасное место. А в одной из комнат нашли 40-летнего погибшего.

Причины пожаров определят эксперты. По словам главы крымского МЧС, всего с начала года на пожарах в Крыму погибли девять человек.