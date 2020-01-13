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13.01.2020 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове скончался капитан теплохода "Морозовск"

Текст: Николай Грищенко

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства смерти 67-летнего капитана теплохода "Морозовск".

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Инцидент произошел 12 января, когда судно находилось в Таганрогском заливе.

По данным следствия, незадолго до гибели капитан неоднократно жаловался на боль в сердце. Тем не менее мужчина не стал прибегать к специализированной медицинской помощи. Позже он скончался в своей каюте. Криминалистами проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы ЧП.

По факту смерти капитана проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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