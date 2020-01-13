В Ростове скончался капитан теплохода "Морозовск"

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства смерти 67-летнего капитана теплохода "Морозовск".

Инцидент произошел 12 января, когда судно находилось в Таганрогском заливе.

По данным следствия, незадолго до гибели капитан неоднократно жаловался на боль в сердце. Тем не менее мужчина не стал прибегать к специализированной медицинской помощи. Позже он скончался в своей каюте. Криминалистами проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы ЧП.

По факту смерти капитана проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.