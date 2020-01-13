В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика

Сотрудники Следственного комитета России организовали проверку сообщения о том, что лишившегося глаза мальчика в Ростове-на-Дону оставили без статуса инвалида. Ребенка направляют на повторное освидетельствование.

Основанием для процессуальных действий стал репортаж на телеканале НТВ, в котором родители девятилетнего Савелия Т. сообщили о том, что в полтора года мальчику поставили страшный диагноз - рак сетчатки. После сложнейшей операции и курса лечения удалось достичь стойкой ремиссии, но как только болезнь отступила - с ребенка сняли инвалидность.

В результате родителям ребенка приходится ежегодно на собственные средства менять протез, так как мальчик растет. В семье подрастает еще один ребенок и родительских средств не хватает. А сотрудники бюро медико-социальной экспертизы в силу каких-то причин не могут присвоить Савелию группу инвалидности.

"Председатель Следственного комитета поручил незамедлительно организовать проверку по данному факту нарушения прав ребенка, и оказать правовую помощь мальчику и его родителям", - говорится в сообщении СКР.

Кроме того, следователям поручено проверить информацию о ненадлежащем расследовании уголовного дела об убийстве семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле. В проходившего мимо ребенка из огнестрельного оружия попал пьяный мужчина. Александр Бастрыкин поручил следователям установить местонахождение виновника смертельного травмирования школьника, и ходатайствовать о заключении его под стражу.