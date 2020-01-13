В Волгограде председателя коллегии адвокатов уличили в мошенничестве

В Волгоградской области председатель коллегии адвокатов обманул своего стажера на 130 тысяч рублей. Уличенный в мошенничестве юрист признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, 42-летний адвокат пообещал своему стажеру, что после прохождения юридической практики готов помочь молодому человеку сдать квалификационный экзамен для получения статуса защитника. Свои "платные услуги" он оценил в 130 тысяч рублей. Однако, получив деньги, адвокат присвоил их себе.

Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, когда экзаменационная комиссия отказала ему в присвоении статуса адвоката.

"Основанием для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество" стали результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД", - уточнили в СКР.