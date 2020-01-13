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13.01.2020 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде председателя коллегии адвокатов уличили в мошенничестве

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области председатель коллегии адвокатов обманул своего стажера на 130 тысяч рублей. Уличенный в мошенничестве юрист признал свою вину.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, 42-летний адвокат пообещал своему стажеру, что после прохождения юридической практики готов помочь молодому человеку сдать квалификационный экзамен для получения статуса защитника. Свои "платные услуги" он оценил в 130 тысяч рублей. Однако, получив деньги, адвокат присвоил их себе.

Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, когда экзаменационная комиссия отказала ему в присвоении статуса адвоката.

"Основанием для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество" стали результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД", - уточнили в СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Борьба с коррупцией

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