За праздники аэропорт Симферополь обслужил 100 тысяч человек

Аэропорт Симферополь в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тысячу пассажиров, что соответствует аналогичным показателям прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В целом с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года аэровокзал принял и отправил более 300 пассажирских рейсов. Пик пассажиропотока в новогодний период 2019-2020 годов пришелся на 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10 тысяч 210 человек.

- Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в праздничный период маршрутную сеть дополнили рейсы в Ижевск, Пермь и Уфу, а также участились полеты в Москву и Новосибирск.

- Рейсы в Крым впервые в этом зимнем сезоне выполнили авиакомпании "Алроса" и "Ижавиа", - уточнили в аэропорту и добавили: - Всего на новогодние праздники полеты в Крым осуществляли 12 авиакомпаний по 15 направлениям.