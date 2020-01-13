Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" испытают охотой на подлодку 09:40
Названы районы Москвы с самым активным переселением по реновации 09:39
На Алтае пропали двое подростков 09:32
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР 09:29
В Екатеринбурге нашлась пропавшая накануне Нового года школьница 09:28
Airbus А-320 не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности 09:25
Во Владивостоке вынесен приговор экс-начальнику уголовного розыска 09:22
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке 09:09
За праздники аэропорт Симферополь обслужил 100 тысяч человек 09:05
"Убийца" Creta от Kia поступил к российским дилерам 09:01
Японский журналист потребовал через суд выдать ему загранпаспорт 08:56
В Хабаровском крае в интернате для престарелых отравились 10 человек 08:39
Испанский турист прервал путешествие к Байкалу ради поездки по Якутии 08:28
Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной 08:26
Почему нельзя останавливаться на МКАД при ДТП 08:23
Российские конькобежцы стали вторыми на чемпионате Европы 08:00
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь 07:54
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима 07:54
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко 07:41
Видео: В Приморский океанариум прибыли две ржавые акулы-няньки 07:34
Власти Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы 07:28
Гусев помог "Нью-Джерси" прервать 10-матчевую победную серию соперника 07:20
Во Владивостоке "заминировали" театры и музей 07:14
Малкин стал третьим в истории "Питтсбурга" по голевым передачам 07:05
"Монако" Головина сыграл вничью с "ПСЖ", несмотря на дубль Неймара 06:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие налоговые льготы появятся в 2020 году
Какие налоговые льготы появятся в 2020 году
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 09:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За праздники аэропорт Симферополь обслужил 100 тысяч человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Аэропорт Симферополь в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тысячу пассажиров, что соответствует аналогичным показателям прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму оценили планы запуска прямых рейсов Симферополь - Ереван

В целом с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года аэровокзал принял и отправил более 300 пассажирских рейсов. Пик пассажиропотока в новогодний период 2019-2020 годов пришелся на 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10 тысяч 210 человек.

- Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в праздничный период маршрутную сеть дополнили рейсы в Ижевск, Пермь и Уфу, а также участились полеты в Москву и Новосибирск.

- Рейсы в Крым впервые в этом зимнем сезоне выполнили авиакомпании "Алроса" и "Ижавиа", - уточнили в аэропорту и добавили: - Всего на новогодние праздники полеты в Крым осуществляли 12 авиакомпаний по 15 направлениям.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за "минирования"
Президент Абхазии Рауль Хаджимба покинул свой пост