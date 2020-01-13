Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса "Новая Звезда-2020"

Певец из Калмыкии Лиджи Горяев стал победителем sms-голосования в конкурсе "Новая Звезда-2020". В качестве награды он получит один миллион рублей.

В отборочном туре конкурса 32-летний вокалист с помощью техники горлового пения исполнил калмыцкую народную песню, а в полуфинале спел лирическую композицию "Разбежаться и упасть".

"Изначально я должен был петь песню "Разбежаться и упасть" под другую аранжировку, но я не смог ее прочувствовать. За день до съемок я решил показать другую версию, которая очаровала музыкальных продюсеров, звукорежиссеров", - рассказал ТК "Звезда" Лиджи Горяев.

В творческом плане победитель конкурса намерен вернуться к выступлениям в составе хора имени Анатолия Цебекова.

О победителе народного голосования также известно, что петь он начал в четыре года. Закончил вокальное отделение училища искусств в Элисте и Институт калмыцкой филологии и востоковедения.

Вместе с Лиджи Горяевым победу в конкурсе профессиональное жюри присудило представительнице Кубани Софии Легран с песней "Сиреневые облака".