Airbus А-320 не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности

Самолет Airbus А-320 не смог вылететь из челябинского аэропорта "Курчатов" в Москву из-за неисправности. Утренний рейс перенесли, сообщила в понедельник в пресс-службе аэропорта.

- Восемьдесят девять пассажиров рейса Челябинск-Москва, которые должны были вылететь в 07.55 утра, улетят рейсом в 12.45, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Причина - неисправность воздушного судна. Планируется, что после исправления неисправности 320-й вылетит в Москву без пассажиров. Вылет намечен на 21.00.

Уточняется, что ожидается прибытие техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее.