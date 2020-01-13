Челябинцам предложили сдать новогодние ели в переработку

В Челябинске объявлен сбор новогодних елок для последующей переработки в щепу, которая будет использована для подстилок животным в приютах, а также для организации клумб, газонов и экотроп. Ненужные новогодние деревья можно принести на точки приема, размещенные во всех районах города, сообщили в понедельник в городской администрации.

- Завтра с 11.00 до 20.00 все в Челябинске будет работать более двух десятков пунктов приема елок. Их перечень обновляется в режиме онлайн и уже нанесен на карту, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Обращаем внимание, что все сдаваемые елки должны быть полностью очищены от мишуры и прочей праздничной атрибутики.

Горожане, которые не смогут сдать деревья во вторник, 14 января, получат возможность сделать это в выходные, 18 и 19 января, время работы с 11.00 до 20.00. Кроме того, возможно, точки ежедневного приема будут организованы до конца января, отмечают организаторы акции "Елки - не палки". Силами регионального оператора все деревья будут доставлены на участок для переработки и не будут вывозиться на свалку.

Все желающие помочь на пунктах приема и стать волонтерами акции, могут подать заявку в общественную организации "Сделаем", отметили в мэрии.