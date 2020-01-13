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13.01.2020 15:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинцы смогут следить за выбросами предприятий в режиме онлайн

Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Челябинцы смогут следить за количеством и составом промышленных выбросов в атмосферу. На сайте областного министерства экологии появился раздел, куда в режиме реального времени передаются данные с датчиков, установленные на трубах промышленных предприятий.

В основном они расположены на источниках, содержащих в выбросах компоненты первого и второго классов опасности, сообщили в понедельник экологическом ведомстве.

Фото: Instagram.com/burmatoff/
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Правда, пока речь идет лишь о трех известных загрязнителях воздуха - Челябинском электрометаллургическом комбинате, Челябинском цинковом заводе и ТЭЦ-2. Неохваченным остается большинство крупных и средних компаний, от которых зависит чистота неба над головой. Но чиновники полны оптимизма: пройден лишь первый этап многотрудной работы, система пока настраивается, будет совершенствоваться, наращивать возможности.

- Одними из первых к проекту подключились электрометаллурги, ежечасно транслируя показатели из четырех своих цехов, - комментирует начальник управления экологического просвещения областного минэкологии Виталий Безруков. - Также каждый час обновляются данные цинкового завода, ТЭЦ-2 предоставляет показатели по пяти компонентам - оксиду азота, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода и неорганической пыли. В ближайшее время на сайте появятся данные Челябинского трубопрокатного завода, "белых металлургов".

Представители экологических организаций отметили прогрессивное значение проекта: это шаг в правильном направлении. Информация о загрязнении воздуха производственниками становится публичной в режиме онлайн. Значит, можно осуществлять оперативный общественный контроль промышленных загрязнителей, не довольствуясь "просроченной" информацией. В регионе с неблагоприятной экологией, подчеркивают экологические активисты, жители хорошо знают: если порог ПДК превышен, не надо без нужды открывать форточки, выходить на улицу, а наиболее зависимые от экоусловий должны вооружиться антисмоговыми масками; показаны также влажная уборка в квартирах, обильное питье. А значит, полученная информация позволит "подстелить соломку", минимизировать вред.

Но система пока имеет локальное значение из-за малого количества предприятий-участников, готовых открывать доступ на свои корпоративные кухни.

- Подобного рода информация должна быть максимально доступна и понятна горожанам, - считает заместитель руководителя региональной организации "АнтиСМОГ" Евгений Маленкин. - Этим критериям раздел о мониторинге сейчас не отвечает. Его трудно найти на сайте, трудно "расшифровать" простому пользователю. Нет сводной информации в один клик, позволяющей сделать вывод о воздухе за пределами квартиры, представить картину целиком. Вероятно, с презентацией новой информационной платформы ее создатели поспешили. Раздражение экологическими проблемами в обществе настолько велико, что целесообразнее сразу предлагать людям готовый продукт.

За вредными выбросами будут следить в режиме онлайн

Пока, продолжают общественники, доступен мониторинг лишь отдельных загрязняющих веществ, хотя у каждого предприятия есть так называемые вещества-маркеры, в силу технологических процессов присущие только им, позволяющие судить об их производственной активности.

Достоянием гласности стали примеры, когда отдельные российские компании направляли выбросы в обход газоочистных сооружений, и датчики, установленные на них, не фиксировали превышение ПДК. Возможны ли подобные случаи с участниками областной системы мониторинга?

Экологи считают, что вещества-загрязнители будут накапливаться у земли и правильно установленные датчики их почувствуют. Только о том, где они установлены и как "считывают" выбросы, пока сведений нет.

- У нас, как у общественных инспекторов Росприроднадзора, определенный опыт в этом направлении есть, и мы готовы подключиться к работе, - предлагают свою помощь активисты "АнтиСМОГа".

Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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