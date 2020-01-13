Курган и Екатеринбург свяжет скоростная электричка

Скоростной электропоезд "Ласточка" отправится из Кургана в Екатеринбург в апреле, сообщили в правительстве региона. Ожидается, что новый пятивагонный состав заменит электричку дальнего следования повышенной комфортности.

Время в пути существенно сократится, а сама поездка станет более комфортной: в вагонах появятся кондиционеры, площадки для размещения крупногабаритного багажа, розетки для зарядки гаджетов.

По словам директора департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимира Ковалева, на замену электропоезда не потребуется средств из региональной казны.

Поступление "Ласточки" на полигон Свердловской железной дороги ожидают в марте.