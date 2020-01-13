Первая партия изъятых "никотиновых подушечек", более известных под названием "снюс", уничтожена на полигоне бытовых отходов под Екатеринбургом. Под гусеницы тяжелой техники попали десять тысяч упаковок - опасный товар бульдозер смешал с землей и сбросил в яму.

- Эту партию снюса наши сотрудники обнаружили в цехе бывшего завода накануне Нового года. Здесь занимались изготовлением и упаковкой никотиновых смесей. Весь товар изъят, владельца бизнеса суд оштрафовал на 80 тысяч рублей, - пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Анна Ожиганова.

Проверки по всей стране начались в декабре прошлого года после указа премьер-министра Дмитрия Медведева пресечь незаконное распространение снюса в торговых точках, в том числе в интернете. Только на Среднем Урале за месяц сотрудниками Роспотребнадзора было выявлено более трех десятков торговых точек, где снюс свободно могли купить даже дети.

В России классический снюс - жевательный табак - запретили еще пять лет назад, но производители нашли лазейку - вместо табака в смеси стали начинять чистым никотином. Опасное вещество для большей привлекательности добавляли в мармелад, конфеты или жвачку.

- В каждой такой подушечке содержится огромная доза никотина, часто его концентрация достигает 100 миллиграммов. А смертельная доза - это миллиграмм на килограмм тела. Если ребенок с весом 20-30 килограммов случайно проглотит одну подушечку, будет смертельная доза, - говорит главный нарколог Уральского округа Антон Поддубный.