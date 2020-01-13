Как сегодня готовят физиков и инженеров будущего, за которыми уже со второго курса выстраивается очередь из работодателей? Почему по ночам один из сильнейших технических вузов России - Физтех превращается в филиал консерватории? И кто в МФТИ не учит физику? На вопросы "РГ" отвечает ректор Физтеха профессор Николай Кудрявцев.

Николай Николаевич, только что одна из лабораторий Физтеха выиграла мегагрант от Минобрнауки на 79 миллионов рублей - на исследования в области дискретной математики и искусственного интеллекта. Это то, на что делает ставку наша наука?

Николай Кудрявцев: Искусственный интеллект, без сомнения, тренд. Есть науки, в которых случается взлет, потом ровное развитие, а иногда - и спад актуальности. Так я когда-то думал и про IT-технологии. Но побывал в Силиконовой долине. Поговорил с роботом, посмотрел, как искусственный интеллект используют в нефтедобыче, энергетике. Понял: мы в самом начале пути.

Что вообще такое искусственный интеллект? Алгоритм, который оперирует с большими объемами данных. Когда все на 99,9 процента происходит по этому заложенному алгоритму и лишь на сотую долю процента - с человеческим участием. Управление самолетом, кораблем, машиной, домом - все это уже возможно с помощью искусственного интеллекта. И в ближайшее время произойдет колоссальный рывок. У IT-технологий есть замечательное свойство - они всех начинают "подтягивать" к самому высокому стандарту.

Ваши ученые получают не только гранты, но и множество заказов от бизнеса. Как удается "дружить" с предпринимателями?

Николай Кудрявцев: У МФТИ прививка теснейшей связи с бизнес-сообществом идет с советских времен. Принцип "труд ученого для решения конкретных задач" был заложен еще при создании университета. Сразу после войны. Задачей было не просто выпустить высокообразованного человека, но и довести его до конкретного места работы. Уже тогда восемьдесят процентов наших ребят проводили половину времени на базовых кафедрах, которые создавали под "бизнес-партнеров". Тогда это были Академия наук, оборонно-промышленный комплекс и технологические министерства. И практически все студенты оставались там работать.

Но мы постоянно слышим от компаний: университеты не тому учат.

Николай Кудрявцев: А университетская профессура зачастую отказывается слушать бизнес. Это бесконечный спор. Единственный способ его прекратить - соединить бизнес и образование. И у нас есть не один пример, как это можно и нужно делать. Например, в IT-сфере. Все ведущие технологические компании имеют на Физтехе свои "вотчины". Компании видят потенциал наших "физтехов". И чтобы выпускники не переучивались по ночам из физиков в программистов, предложили на старших курсах делать программы "под себя". А потом и на младших курсах стали чуть менять программы. В частности, уменьшили физику.

Как это? На Физтехе сократили физику?

Николай Кудрявцев: Да, это были для нас революционные шаги. Бытовало мнение, что меньше шести семестров физики быть не может. Но в годы моего студенчества было пять. И ничего. Сегодня на большинстве IT-направлений мы уменьшили физику до трех семестров. Чтобы подготовить классного IT-специалиста, нужно много разных дисциплин. Физика здесь второстепенна.

Если видим, что абитуриент нестандартно мыслящий, интересный человек, берем и с 85 баллами. И я не знаю ни одного "прокола"

Меньше физики нужно только айтишникам?

Николай Кудрявцев: Та же проблема, например, у радиотехников. Там первый семестр - механика, второй - молекулярная физика и только на третьем семестре включается электричество. А им бы нужно включить его в самом начале. Нужно правильно расставлять приоритеты. Когда мы говорим о сокращении физики, мы исходим из того, что курсы становятся более концентрированными, а студенты могут найти дополнительную информацию в сети.

Много новых кафедр и центров появилось за последнее время?

Николай Кудрявцев: Десять лет назад в институте было двенадцать лабораторий. Сейчас 88. Совершенно новый Физтех. Раньше на Физтехе практически не было науки, а сейчас это мощный генератор научных знаний.

МФТИ начинает готовить студентов по индивидуальным образовательным траекториям. За рубежом это в порядке вещей: студент сам выбирает себе набор курсов, лекций, а в конце учебы сдает работу. Как будет у вас?

Николай Кудрявцев: Вы удивитесь, но подобный эксперимент проводился в Физтехе еще в советское время. И я, например, его "продукт". У меня был научный руководитель, который отправлял меня в МГУ на "перекрестные лекции". Ездил и в вычислительный центр Академии наук. Тогда везде приходилось присутствовать лично, а сегодня вполне можно слушать онлайн-курсы разных вузов. Подобрать их поможет наставник из наших преподавателей.

Недавний опрос ВЦИОМ показал: более половины россиян считают наших программистов лучшими в мире. Каждый пятый в этом видит заслугу высшей школы. На ваш взгляд, в чем фишка наших учебных программ по прикладным айти-специальностям?

Николай Кудрявцев: Я бы не стал так громко заявлять о превосходстве. Но то, что мы в группе лидеров по подготовке программистов, - несомненно. С чем мы на Физтехе активно боремся? Это так называемое "кодерство" - самый первый и элементарный этап подготовки программиста. Многие на этом останавливаются. Этим можно зарабатывать - да. Но потенциал Физтеха гораздо больше. По моему опыту, наши программисты очень плохо себя чувствуют, если оказываются в условиях "дня сурка", когда нет развития. Им нужен рост.

Нынешним летом в московском Манеже пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Россияне несколько лет подряд становятся его победителями. В чем секрет успеха?

Николай Кудрявцев: Тут и тренировки, и глубокие знания, и скорость. Еще важный момент: особое внимание чемпионату уделяет руководство страны. Это престиж, мотивация и для ректоров, и для студентов.

МФТИ - организатор финала. Как все пройдет?

Николай Кудрявцев: Сама олимпиада - по привычной схеме. Команды из трех человек будут соревноваться на время в решении программных "кейсов". За каждую выполненную задачу ребята получают цветной воздушный шар. Так что в финале Манеж по-настоящему празднично украсится. Вообще, самое значимое здесь даже не сам финал, а подготовка к нему. Сборы, в том числе и международные, проходят на базе нашего вуза. Такая "интеллектуальная тусовка", когда ребята вместе тренируются. А приятным сюрпризом станут мастер-классы участников команд со всего мира для московских школьников.

Ваш университет часто сравнивают с Массачусетским технологическим институтом. Но тот входит в топ-10 мировых рейтингов, а нам до "десятки" пока далеко. Почему?

Николай Кудрявцев: На самом деле, рейтингование, так же как и ЕГЭ, не дает абсолютно полной картины. Однако позволяет посмотреть на себя со стороны. Мы, объективно, быстро движемся вперед. У нас 45-е место в мире в предметном рейтинге по физике. И мы, совершенно точно, на своем месте.

Есть стратегия, которую подсказал наш международный совет: войти в сотню, а лучше в 50 по профильным предметам. Поэтому мы сейчас в сотне лучших по компьютерным наукам и близки к сотне еще в трех предметных рейтингах. Думаю, что к 2024 году точно войдем в топ-25, а то и в топ-20 по физике и в топ-100 в общем вузовском рейтинге.

С работой у выпускников проблем нет. Но какой-то процент наверняка уезжает работать за рубеж?

Николай Кудрявцев: Мы провели профессиональное анкетирование выпуска 2018 года: 80 процентов студентов остались работать в базовых организациях.

Кроме того, многие ученые возвращаются. Так, в только что открывшийся у нас Центр двумерных материалов вернулся Валентин Волков, ученый преднобелевского уровня, который работал в ведущем научном центре Дании. И это лишь один пример.

Три четверти ваших абитуриентов - не из Москвы. Как отбираете таланты?

Николай Кудрявцев: В МФТИ очень сильное кружковое движение. В тридцати регионах России. Задача - популяризация науки, чтобы дети понимали: физика - это классно, современно. Одновременно "подтягиваем" и преподавателей. У наших нынешнем первокурсников средний балл ЕГЭ - 97. Единый экзамен позволяет хорошо фиксировать алгоритмическое мышление. Но это лишь часть того, что необходимо в Физтехе. Поэтому у нас всегда было и есть собеседование.

Наверное, не все знают: до введения ЕГЭ в нашем вузе вообще не было никаких проходных баллов. После экзаменов - сразу собеседование. В комиссию входят руководители базовых организаций и кафедр, профессора. Высокий балл? Пара вопросов, и свободен. В других случаях начинается разговор. Если видим, что абитуриент - нестандартно мыслящий, интересный человек, берем и с 85 баллами. Правда, требуется написать страничку обоснования. И я не знаю ни одного "прокола".

Но вряд ли есть возможность принять с невысокими баллами на бюджет?

Николай Кудрявцев: Берем, но на платное отделение. Если нет возможности оплатить, помогают выпускники Физтеха. Есть у нас такая система поддержки талантливых абитуриентов. И по статистике, эти ребята учатся даже лучше тех, кто поступил с более высокими результатами. Мотивация выше. Кроме того, часто те, кто прошел по конкурсу с высокими баллами, на первом курсе теряют бдительность, расслабляются. А программы у нас сложные, объемы большие.

Отчислений много?

Николай Кудрявцев: Процентов десять, если брать весь период учебы. В советское время было около 30. Самый большой отсев - на втором курсе. Но я вижу - ребята стали учиться.

Вопрос ребром

В Физтехе учились актер Александр Филиппенко, писатель Татьяна Устинова... Противостояние физиков и лириков уже не актуально?

Николай Кудрявцев: На Физтехе небольшой гуманитарный цикл. И мы стремимся, чтобы это была даже не учеба, а некая релаксация для наших студентов. Переключение. И на этом этапе выясняется, что среди наших студентов очень много художников, фотографов. Очень многие хорошо знают историю.

Удивительно, но немало наших студентов - с музыкальным образованием. Пройдитесь по коридорам главного корпуса часиков в восемь-девять вечера: это просто филиал консерватории. В свободных аудиториях репетируют трио, квинтеты, хор. Считаю, что чем больше физик развит гуманитарно, тем он эффективнее как ученый.

Между нами, физтеховцами, говоря...

Среди основателей и выпускников Московского физико-технического института - десять нобелевских лауреатов. Какие имена! Лев Ландау, Петр Капица, Виталий Гинзбург, Алексей Абрикосов, Константин Новоселов, Андрей Гейм...

Физтех изначально был физико-техническим факультетом МГУ и только в 1951-м стал отдельным самостоятельным вузом. Сегодня он прочно "прописался" в топ-50 лучших вузов мира по физике. МФТИ обладатель статуса НИУ - научно-исследовательский университет, хотя, по сути, всегда был таким.

А еще выпускники Физтеха узнают друг друга с первых слов: особый сленг и свой, физтеховский, юмор. У МФТИ даже есть "паблик" в сети, который так и называется - "Физтехи шутят":

- Чисто арифметически, город Баден-Баден равен нулю.

- Ученые доказали: вы поверите во все, что угодно, что доказали ученые.

- Да пребудет с вами масса, умноженная на ускорение (сила. - Прим. ред.).

- Не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.