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13.01.2020 10:38
Рубрика: Общество

Роскосмос потратит 8 миллиардов рублей на корабль для полетов на Луну

Текст: Наталия Ячменникова
Роскосмос в 2021 году планирует потратить более восьми миллиардов рублей на производство корабля "Орел", предназначенного для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС) и к Луне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы госзакупки.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Отмечается, что в следующем году Роскосмос намерен заказать "создание второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения" за 8,1 миллиарда рублей.

Фото: РИА Новости
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Ранее РКК "Энергия" запросила у Роскосмоса дополнительно 18 миллиардов рублей на разработку корабля "Орел" - переименованную "Федерацию". В частности, дополнительные 2,7 миллиарда рублей требуются на разработку системы аварийного спасения корабля, 2,2 миллиарда рублей - на доработку системы исполнительных органов спуска, 524 миллиона рублей - на доработку системы управления движением и навигацией.

Разработка "Федерации" началась в 2009 году. Космический корабль в околоземной версии должен вмещать шесть человек, в окололунной - четыре. В грузовом варианте "Федерация" способна доставлять на околоземную орбиту до двух тонн груза, а возвращать - до полутонны. Первый (безэкипажный) пуск пилотируемого корабля с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз-5" намечен на 2022 год.

Кстати, как сообщалось ранее, для корабля разработана абсолютно новая теплозащита переменной плотности из композитных материалов. Теплозащита возвращаемого аппарата должна быть рассчитана на вход в атмосферу при возвращении от Луны со второй космической скоростью. Она создается на основе материалов с плотностью в три раза меньшей по сравнению с применяющимися на кораблях "Союз ".

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