Росреестр подготовил законопроект о совершенствовании кадастровой оценки

Специалисты Росреестра подготовили проект закона о совершенствовании государственной кадастровой оценки. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что о необходимости подготовки такого документа говорил президент в своем Послании Федеральному Собранию.

"Действующая практика массовой оценки показала, что результаты кадастровой оценки существенно отличались от рыночной стоимости. Причем не в меньшую сторону. Устранить такие перекосы и призван наш законопроект", - сообщила глава Росреестра.

"Поправки направлены на урегулирование нескольких нерешенных вопросов. Первое - дать правообладателям реальную возможность повлиять на оценку до ее принятия. Второе - дать регионам инструменты по исправлению старых ошибок. Третье - повысить ответственность за результаты оценки и повысить скорость и качество исправления возможных ошибок. Четвертое - применять исправленную кадастровую стоимость взамен исправляемой согласно принципу "любая ошибка - в пользу правообладателя". Пятое - перейти к единому прогнозируемому циклу кадастровой оценки во всех регионах нашей страны. И, наконец, шестое - переформатировать комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке таким образом, чтобы механизм внесудебного установления рыночной стоимости стал реально доступным и справедливым по отношению ко всем правообладателям", - рассказала Абрамченко.

Полностью интервью руководителя Росреестра читайте в номере "РГ" за 14.01.2020