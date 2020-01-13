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13.01.2020 10:48
Рубрика: Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Текст: Ольга Игнатова

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.

Фото: iStock
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Как пишет RT, больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.

С января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка - в 14,8 раз. Экспорт джина вырос в 4,2 раза по сравнению с прошлым годом, а виски в 2,9 раза.

Российское вино в основном поставляется на Украину, в Китай и Казахстан. Также на Украину и в Казахстан экспортируется российское пиво. Его также активно поставляют и в Беларусь.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Российскую водку чаще всего закупают в Великобритании, Германии и на Украине. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что в ближайшие годы объем экспорта российских спиртных напитков будет и дальше увеличиваться.

Экономика ВЭД Алкоголь и табак

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