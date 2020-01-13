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Рубрика: Спорт

Российские конькобежцы стали вторыми на чемпионате Европы

Текст: Максим Домчев
На завершившемся в Нидерландах чемпионате Европы по конькобежному спорту сборная России завоевала 17 медалей, заняв второе после хозяев место в общекомандном зачете.

В Нидерландах российская сборная завоевала пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. В индивидуальных соревнованиях два золота выиграл Павел Кулижников, победивший на дистанциях 500 и 1000 метров. Также на 500 метрах у женщин не было равных Ольге Фаткулиной. Помимо этого, российские спортсмены победили в мужском и женском командном спринте. В составах команд еще по одному золоту завоевали Кулижников и Фаткулина.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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На три золотых медали больше выиграла команда Нидерландов. Всего же хозяева получили 16 наград: восемь золотых, пять серебряных и три бронзовых. На третьем месте бельгийская команда, выигравшая лишь одну золотую медаль.

"Наша сборная на этом чемпионате выступила просто блестяще. Основные наши конкуренты - это голландцы, так что на этом турнире фактически получилась дуэль с голландской сборной. Если посмотреть по медалям, то по количеству золотых наград мы уступили, а вот по общему количеству даже завоевали на одну награду больше. Понятно, золото есть золото, но наши пять золотых медалей чемпионата Европы - это блестящий результат", - заявил ТАСС глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

По словам главы федерации, выступление российской команды внушает оптимизм, команда прогрессирует и на всех дистанциях претендует на медали. В феврале пройдет чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити, где Кравцов ожидает от российских спортсменов рекорды, в том числе мировые.

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