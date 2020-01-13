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Рубрика: Спорт

На льду без тормозов

Павел Кулижников установил рекорд знаменитого катка "Тиалф" и выиграл три золота чемпионата Европы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Сборная России по конькобежному спорту заняла второе место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы, который прошел в голландском Херенвене. Наши спортсмены завоевали 17 медалей: пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых.
Херенвен - счастливый город для Павла Кулижникова. В прошлом году он выиграл здесь третий титул чемпиона мира в спринтерском многоборье. Фото: EPA Херенвен - счастливый город для Павла Кулижникова. В прошлом году он выиграл здесь третий титул чемпиона мира в спринтерском многоборье. Фото: EPA
Херенвен - счастливый город для Павла Кулижникова. В прошлом году он выиграл здесь третий титул чемпиона мира в спринтерском многоборье. Фото: EPA

По общему количеству наград россияне даже обошли признанных скороходов и хозяев турнира. Но команда Нидерландов все-таки выиграла больше золота (8-5-3). На третьем месте расположились бельгийцы (1-0-0).

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Чемпионат Европы на отдельных дистанциях проводится лишь второй раз - по четным годам. На соревнованиях 2018 года, которые в новом формате впервые состоялись у нас, в подмосковной Коломне, российские спортсмены также финишировали вторыми в общем зачете с 14 медалями в копилке (5-6-3). На счету представителей Королевства Нидерландов тогда была чертова дюжина наград (6-3-4). Третье место заняла итальянская сборная (2-2-0).

Отрыв от лидеров не такой пугающий, как в этом году, но ситуацию в конькобежном спорте на европейском уровне описывает весьма точно. Хотя бельгиец Барт Свингс сделал все, чтобы разбавить российско-голландскую компанию чемпионов. Призер Олимпиады выиграл масс-старт в заключительный день турнира.

Ну а золотые медали в составе российской команды завоевали Павел Кулижников (500 м, 1000 м), Ольга Фаткулина (500 м), команды в мужском командном спринте (Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков) и женском командном спринте (Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова).

Павел Кулижников к тому же побил рекорд катка в забеге на дистанцию 1000 метров. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды, улучшив предыдущее достижение голландца Кая Вербея на 0,39 секунды. Экс-рекордсмен финишировал третьим (+1,28). Второе место занял его соотечественник Томас Крол (+0,72).

Кулижников признался, что не ожидал от себя такого времени: "Перед стартом не чувствовал достаточно сил для того, чтобы замахнуться на рекорд. Неделя соревнований получилась напряженной. Накопилась усталость после соперничества в командном спринте и на 500-метровке. Поэтому я просто решил, что на 1000 м не буду претендовать на нечто экстраординарное, а просто поборюсь за золото", - цитирует чемпиона официальный сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Причина того, что Павел выступал в Херенвене не в оптимальной форме, - в травме. Перед стартом нынешнего сезона он повредил связки голеностопа и пропустил первые этапы Кубка мира, но все-таки сумел восстановиться. Впрочем, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем у Кулижникова, соперники не думали сбрасывать его со счетов на чемпионате Европы. Тот самый Кай Вербей, чемпион мира в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях, который остался без рекорда катка, отдал должное россиянину: "Он обставил нас, голландцев, с такой легкостью, что казалось, он даже не приложил особых усилий, чтобы победить".

Фото: EPA
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Однако сам Кулижников был не очень доволен собой. Например, своим временем на 500 м (34,38). Это на 0,07 секунды хуже рекорда катка, который он делит с еще одним голландцем, олимпийским чемпионом Сочи-2014 на 500 м Мишелем Мюлдером. "Забег был неплохой, да и время я показал хорошее, но все же я выступаю не на максимуме своих возможностей", - сказал Кулижников и предложил отметить своих напарников по команде - Виктора Муштакова, который в забеге на 500 м стал третьим, и Руслана Мурашова, который был соавтором победы в командном спринте.

- Ребята показывают отличные результаты, - подчеркнул Кулижников. - Мы все становимся сильнее благодаря команде, благодаря внутренней конкуренции. В нашем виде спорта нельзя расти и развиваться самому по себе.

Еще раз проверить свои скоростные качества россияне смогут на февральском чемпионате мира на отдельных дистанциях, который пройдет на самом быстром, олимпийском катке в американском городе Солт-Лейк-Сити в мормонском штате Юта. Там и Кулижников будет в лучшей форме, и условия способствуют, так что готовимся отсчитывать новые рекорды.

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