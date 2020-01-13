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13.01.2020 16:19
Рубрика: Культура

Российские музеи присоединятся к международной акции #MuseumSelfie

Текст: Инга Бугулова
Эрмитаж, Государственный исторический музей, Русский музей и другие поддержат ежегодную акцию #MuseumSelfie. Культурный флешмоб, участники которого делают оригинальные снимки на фоне любимых произведений искусства и делятся ими в соцсетях, проходит по всему миру с 2014 года. На этот раз он состоится 15 января.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Размещать фотографии можно, используя специальные хэштеги: #МузейноеСелфи и #КультурноеСелфи (либо #MuseumSelfie и #CultureSelfie). При этом участвуют не только посетители музеев - своим видением акции традиционно делятся и их сотрудники.

Московские музеи изменили дни бесплатных посещений

- Эрмитаж принимает участие в различных сетевых акциях, особенно тех, которые касаются музеев или культуры в целом. Это прекрасная возможность в нестандартной форме рассказать о музее и привлечь новых зрителей, - приводит слова начальника Отдела информационных проектов Государственного Эрмитажа Екатерины Шаровой официальный сайт Министерства культуры РФ.

Она также обратила особое внимание на поведение участников: "Главное, чтобы они при этом не мешали другим посетителям и помнили о безопасности экспонатов".

- Селфи в музее может быть не только отметкой "я здесь был", но и необычным, творческим переосмыслением экспозиции и музейного пространства в виртуальной реальности. Мы вовлекаем посетителя в творческий процесс, - так поясняют свое участие в проекте в Государственном историческом музее.

Фото: Михаил Синицын
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А вот в Русском музее фотографиями в соцсетях искренне восхищаются и даже считают, что нужно сделать отдельную выставку по следам культурного флешмоба.

- Каждый год среди фотографий, сделанных во время акции, мы находим множество креативных кадров, фото с юмором, а иногда и высокохудожественных снимков, - отмечает заместитель директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.

Цель акции, которая пройдет по всему миру уже в седьмой раз, - популяризация музеев.

Культура Арт Музеи и памятники

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