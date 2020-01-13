У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Samsung привез в Россию устройство, заменяющее стиралку и утюг. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
13.01.2020,  
17:36
Паровой шкаф AirDresser. Фото: Samsung Паровой шкаф AirDresser. Фото: Samsung
Паровой шкаф AirDresser. Фото: Samsung

Компания Samsung объявила о старте продаж в России шкафа для ухода за одеждой AirDresser. Он позволяет быстро освежить вещи, провести гигиеническую чистку, разгладить складки и устранить болезнетворные микроорганизмы и аллергены.

Паровой шкаф AirDresser. Фото: Samsung

На первом этапе шкаф удаляет из тканей пыль и грязь при помощи "воздушного душа", затем сушит одежду, предупреждая деформацию и устраняя складки, а после этого устраняет микрочастицы пыли и запахи, пропуская воздух через фильтр.

Аппарат поддерживает различные типы тканей, включая шерсть, меховые изделия, шелк, деликатные ткани, которые нельзя стирать. В Samsung утверждают, что освежить изделие можно буквально за несколько минут. Управлять девайсом можно в том числе через Wi-Fi при помощи фирменного приложения.

Huawei обновила до Android 10 еще несколько популярных смартфонов

Стоимость Samsung AirDresser составляет 134990 рублей, говорится в официальном сообщении производителя. Конкурент, паровой шкаф под названием LG Styler, продается в России по схожей цене - 130 тысяч рублей.

гаджеты
Фото: Скриншот YouTube
В Сеть слили свежие скриншоты Half-Life: Alyx 17:30
Tesla, подвинься. Sony внезапно представила электромобиль Vision-S 07.01.2020
samsung
Фото: Коллаж скриншотов с YouTube
Assassin's Creed против God of War? Подробности о новой игре Ubisoft 13:15
Названы смартфоны с самыми лучшими камерами за 2019 год 29.11.2019
Новой прошивкой Galaxy S10 опасно пользоваться из-за риска потери данных 30.10.2019
бытовая техника
Названа самая бесполезная бытовая техника в России 22.10.2019
Дешевле смартфона. Xiaomi выпускает холодильники за 9000 рублей 11.10.2019