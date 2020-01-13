Samsung привез в Россию устройство, заменяющее стиралку и утюг. Цена

Компания Samsung объявила о старте продаж в России шкафа для ухода за одеждой AirDresser. Он позволяет быстро освежить вещи, провести гигиеническую чистку, разгладить складки и устранить болезнетворные микроорганизмы и аллергены.

Паровой шкаф AirDresser. Фото: Samsung

На первом этапе шкаф удаляет из тканей пыль и грязь при помощи "воздушного душа", затем сушит одежду, предупреждая деформацию и устраняя складки, а после этого устраняет микрочастицы пыли и запахи, пропуская воздух через фильтр.

Аппарат поддерживает различные типы тканей, включая шерсть, меховые изделия, шелк, деликатные ткани, которые нельзя стирать. В Samsung утверждают, что освежить изделие можно буквально за несколько минут. Управлять девайсом можно в том числе через Wi-Fi при помощи фирменного приложения.

Стоимость Samsung AirDresser составляет 134990 рублей, говорится в официальном сообщении производителя. Конкурент, паровой шкаф под названием LG Styler, продается в России по схожей цене - 130 тысяч рублей.