Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, должны будут снизиться риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволит сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту.

Законопроектом также устанавливается механизм защиты интересов детей и добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки.

- Мы делаем обязательным включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость, - пояснила Ирина Яровая. - Это позволит следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделает прозрачной полную информацию о недвижимости для возможных следующих покупателей имущества.

Проект, говорится в сопроводительных материалах, разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам его встречи с членами Совета законодателей РФ.

Необходимость изменений вызвана тем, что наиболее востребованной целью расходования материнского капитала является улучшение жилищных условий. При этом ставки по ипотечным кредитам в настоящее время значительно снизились по сравнению с периодом, когда программа материнского капитала была запущена, отметила автор. С 1 октября нынешнего года сразу несколько крупнейших ипотечных банков объявили о снижении ставок ипотечных кредитов.

- Законопроект позволит семьям, имеющим социальную поддержку государства, снизить затраты на обслуживание кредита, - резюмировала вице-спикер.