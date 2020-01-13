Школьники-айтишники получат гранты

Написал крутую программу на "Си++"? Победил в олимпиаде по информатике или математике? С этого года школьники, показавшие высокие достижения в области цифровых технологий, смогут претендовать на серьезные правительственные гранты. Размер каждого - 125 тысяч рублей.

Шанс получить эти деньги появится у победителей или призеров олимпиад, интеллектуальных конкурсов. Плюс - юных авторов патентов и исследовательских работ в области математики, информатики и цифровых технологий. Правда, при условии, что эти работы имеют прикладной характер и практическое применение. Школьник, претендующий на грант, не должен быть старше 18 лет.

Ребята смогут подать заявку на Едином портале госуслуг в разделе "Мое образование". Свои достижения нужно будет подтвердить документом - например, дипломом победителя олимпиады. Чем выше ее статус - тем больше шансов получить деньги. Специальная комиссия будет рассматривать заявки и составлять рейтинг кандидатов. Самыми "весомыми" будут считаться победы в международных и всероссийских олимпиадах.

В этом году правительство наградит 850 ребят - подать заявку можно до 10 октября. А в течение трех лет гранты получат 13 500 школьников.