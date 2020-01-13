Синоптики рассказали об "островах холода" с 55-градусными морозами

Лишь юг Сибири и дальневосточная Якутия остаются "островами холода" на карте России. На всей остальной территории страны температура или близка к норме, или превышает ее на 10-15 градусов.

Над северными районами Сибири смещаются циклоны с теплым воздухом, и на юге Таймыра наблюдается резкое повышение температуры - до минус 4-9 градусов. А вот на юге и в центре Красноярского края ночью до -20 градусов, а днем минус 10-15 градусов. "То есть на севере Сибири будет теплее, чем на юге", - уточняет "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Постепенно повысится температура воздуха в Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Но в Иркутской области (юго-восток Сибири) крепкие морозы - ночью до минус 25-ти, днем до минус 22 градусов.

Самая низкая температура в Оймяконе - минус 50-55 градусов ночью и днем до минус 50 градусов. Это ниже нормы для первой декады января. Село Оймякон и город Верхоянск, расположенные в Якутии, считаются самыми холодными местами России и всего Северного полушария. В Оймяконе в ноябре температура опускается уже до 57-62 градусов. В январе может достигать минус 65 градусов. А в Верхоянске, который называют полюсом холода Северного полушария, может быть и еще холоднее. Абсолютный минимум там был зарегистрирован, правда, более 100 лет назад - в феврале 1892 года, когда столбик термометра опустился до отметки -67,6 градуса.

В Пермском крае неделя начинается с сильного снега. Такая же картина наблюдается и на юге Приволжского округа. На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - температура будет около нуля градусов.

В Архангельской и Вологодской областях в начале недели слабые морозы: днем ноль-минус 5, во вторник и среду ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. А днем минус 4-9. Но уже в среду дневная температура будет стремиться к нулевой отметке. В Краснодарском крае днем до +8, на Черноморском побережье до 11 градусов тепла. В Крыму днем до +9 градусов.

Причина новых теплых рекордов в Московском регионе - атлантический циклон, который продолжит господствовать над европейской территорией. Температура воздуха в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения. Самые низкие температуры на этой неделе в столичном регионе ожидаются по ночам - до минус 5. Днем - плюс 3-4 градуса. Во вторник и среду, 14 и 15 января, погода преимущественно без осадков, а в остальные дни они небольшие.