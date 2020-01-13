СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Трех россиян убили в Центральной африканской республике в 2018 году ради ограбления. Об этом заявил замглавы СК РФ Игорь Краснов.

"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа", - цитирует его "Коммерсант".

Как выяснилось, российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко прилетели в ЦАР для съемок документального фильма. В столице они наняли проводника для поездок по стране, и вечером 30 июля 2018 выехали из города на некую встречу. По дороге их автомобиль остановила толпа вооруженных людей и потребовала отдать все ценные вещи - деньги и технику. Россияне отказались и были расстреляны.