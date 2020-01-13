СМИ: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп санкционировал операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в администрации.

По их данным, приказ был подготовлен еще в июне, после того как Тегеран сбил американский беспилотник. Оставалось лишь поставить под ним подпись. А для этого нужно было дождаться гибели американца, чью смерть можно было бы объяснить действиями иранских властей. Это и произошло в декабре, когда посольство США в Багдаде подверглось нападению, в результате которого погиб американский подрядчик, четверо военнослужащих были ранены.

Как отмечает телеканал, именно то, что приказ уже был готов, объясняет, почему убийство Сулеймани было предложено на рассмотрение военными. Но этот факт подрывает объяснения, сделанные Белым домом. Там заявили, что ракетный удар был превентивной мерой, поскольку глава элитного отряда "Кудс" Корпуса стражей исламской революции планировал атаки на американцев.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США нанесли 3 января авиаудар и убили в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран выпустил ракеты по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.