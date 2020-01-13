Новости

Путин провел совещание по подготовке Послания 15:45
Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии 15:40
"Челюсти" Стивена Спилберга получат ремейк 15:40
Андрей Воробьев открыл новую школу в Одинцово 15:32
Врач рассказала, как не набрать лишний вес зимой 15:32
В Москве госпитализирован участник бойз-бэнда "Корни" Алексей Кабанов 15:26
В каких городах России упали цены на однушки 15:26
Под Воронежем мать попыталась утопить приемного сына 15:22
Корейский конкурент Mercedes и BMW засветился на парковке завода 15:20
Подозреваемого во взрыве банка в Костроме нашли по ДНК 15:20
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью 15:19
Режиссер "Оно" снимет ремейк "Воя" Джо Данте 15:15
СМИ: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад 15:09
Opel расширит модельный ряд в России до шести моделей 15:00
В Уфе объявили в розыск укравших пожертвования для больных детей 14:50
Спасатели вытащили из теплотрассы ульяновца, повисшего вниз головой 14:37
В Волгограде председателя коллегии адвокатов уличили в мошенничестве 14:36
Ученые рассказали, что может негативно влиять на секс 14:19
В Башкирии из собачьей будки украли 1,1 миллиона рублей 14:12
В каких случаях замороженные овощи и фрукты полезнее свежих 14:09
Акция "В метро без штанов" прошла в разных городах мира 14:07
Chevrolet Niva: когда внедорожник станет Lada 14:05
Анонсировано продолжение "Молчания ягнят" в виде сериала 14:02
Врачи ФК "Уфа" спасли пассажира, которому стало плохо в самолете 14:02
В Крыму за время новогодних каникул отдохнули 210 тысяч туристов 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 15:09
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп санкционировал операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в администрации.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Трамп: Меня не интересует, пойдет ли Иран на переговоры

По их данным, приказ был подготовлен еще в июне, после того как Тегеран сбил американский беспилотник. Оставалось лишь поставить под ним подпись. А для этого нужно было дождаться гибели американца, чью смерть можно было бы объяснить действиями иранских властей. Это и произошло в декабре, когда посольство США в Багдаде подверглось нападению, в результате которого погиб американский подрядчик, четверо военнослужащих были ранены.

Как отмечает телеканал, именно то, что приказ уже был готов, объясняет, почему убийство Сулеймани было предложено на рассмотрение военными. Но этот факт подрывает объяснения, сделанные Белым домом. Там заявили, что ракетный удар был превентивной мерой, поскольку глава элитного отряда "Кудс" Корпуса стражей исламской революции планировал атаки на американцев.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США нанесли 3 января авиаудар и убили в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран выпустил ракеты по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

В мире США Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

Главное сегодня

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Вице-президент Абхазии вслед за Хаджимбой подал в отставку
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь