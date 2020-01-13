Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы

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Рубрика: Экономика

Вот и поговорили

Сотовые операторы повысили цены на свои услуги
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
630 рублей вместо 500 с 13 января будут платить абоненты "Мегафона" с подключенным тарифным планом "Все включено М". Через пару дней, с 16 января, с 900 до 1020 рублей поднимется абонентская плата по тарифу "Все мое 3" у "Билайна" ("ВымпелКом") - она увеличится с 30 до 34 рублей в сутки. Tele2 поднял расценки еще раньше - с 1 января наступившего года. Теперь 440 рублей вместо 400 в месяц за мобильную связь платят владельцы тарифа "Мой онлайн 11_2018".
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

О повышении цен на свои услуги операторы сообщили еще в декабре в sms-cообщениях или, как Tele2, на своем сайте. Увеличение косается архивных тарифных планов и составляет в среднем 10-12%.

"Мы пересмотрели условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе "МегаФона". Там уточнили, что изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам.

Фото: AFP/ Valery HACHE
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В "ВымпелКоме" повышение цен объяснили затратами на исполнение требований законодательства (необходимость хранить трафик абонентов), а также интенсивным развитием инфраструктуры с учетом потребностей клиентов.

В Теле2 комментарий не предоставили.

Повышение цен на архивные тарифные планы происходит ежегодно, напоминает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Операторы делают это для того, чтобы "пересадить" абонентов на тарифы с большим объемом услуг и соответственно абонентской платой, поясняет он. В среднем, по данным Кускова, сегодня у каждого из операторов более 70% абонентов находятся на пакетных тарифных планах, и эта доля постоянно растет.

"При этом нужно понимать, что каждый год в расчете на одного абонента приходится все больше и больше трафика. Если в 2018 году среднестатистический абонент выкачивал порядка 7 Гб информации, то по итогам 2019 года - уже 11 Гб. Поэтому каждый год операторам требуется все больше места, серверов, центров обработки данных для хранения информации. Это связано с расходами, значит, повышение цен на их услуги будет ежегодным", - полагает Кусков.

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сообщил "Российской газете", что жалоб на повышение тарифов в ФАС не поступало. "Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", - пообещал Анатолий Голомолзин.

Абоненты уходят в интернет

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В первые дни нового года сотовые операторы традиционно отчитываются о прохождении пиковых нагрузок в праздники и рассказывают, какими именно услугами абоненты пользовались наиболее активно. Анализ трафика, который они провели в этом году, показывает, что все большую популярность у россиян приобретает мобильный интернет. Мобильный интернет-трафик в сети МТС в Москве и области в новогоднюю ночь вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув за первые сутки 2020 года 2,1 петабайта. Это сравнимо с показом видео в стандарте высокой четкости HDTV в течение 28 лет, уточнили в компании. Превышение объема интернет-трафика в это время зафиксировали в "ВымпелКоме" и Tele2.

При этом ряд операторов отметили, что количество звонков в первый час Нового года и в течение новогодней ночи незначительно снизилось. Зато sms-сообщения по-прежнему остались востребованным способом поздравить близких и друзей с праздником.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Мегафон

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