СП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием

Например, как сообщает контрольное ведомство, некоторые показатели, сформулированные в Указе №204, не полностью отражены в нацпроектах. Так, в проекте "Экология" говорится о необходимости повышения качества питьевой воды, но в сам проект не попали регионы или города, где нет централизованного обеспечения водой.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, свыше 100 млрд рублей из запланированного на реализацию национальных проектов не будут пущены в дело по итогам 2019 года, так как некоторые мероприятия в планах реализации формулировали и уточняли до середины прошлого года. "Поэтому задержалось и финансирование национальных проектов, и исполнение. Некоторые проекты сформулировали поздно, а некоторые объекты, прежде всего, инвестиционные, требовали дополнительной разработки проектно-сметной документации. Кроме того, есть ряд процедур, связанных с тендерами и торгами, которые идут долго, а бывает - дольше, чем даже запланировано", - уточнил Кудрин.

При этом он выразил надежду, что в 2020 году темпы исполнения нацпроектов повысятся.