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13.01.2020 17:15
Рубрика: Культура

В Китае найдена еще одна терракотовая армия "загробного мира"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Шэньси, где почти полвека назад была обнаружена знаменитая подземная терракотовая армия, раскопали еще 200 глиняных воинов.

Об открытии рассказало издание Smithsonian Magazine. Найденные археологами глиняные фигуры являются частью огромной подземной армии, созданной древними скульпторами для защиты грозного императора Цинь Шихуанди в загробном мире.

Эта армия была создана более 2000 лет назад. Первого подземного воина в 1974 году нашли селяне, строившие колодец. Последовавшие затем раскопки показали, что под поверхностью земли скрывается целое войско.

Фото: MNA-INAH-CANNON
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Это археологическое открытие стало одним из самых заметных и значительных в прошлом столетии. Однако, как оказалось, не все его тайны тогда были разгаданы. Археологам удалось обнаружить еще 200 воинов. Все они обладают уникальными чертами лица и прическами - ученые не нашли хотя бы двух одинаковых воинов.

Интересно, что скульпторы изобразили только пехотинцев с копьями в руках и лучников. Эти воины были обнаружены в ходе 10-летних раскопок так называемой "ямы № 1" - самой большой из трех крупных ям, содержащих удивительные фигуры.

К слову, четвертая яма, обнаруженная еще во время раскопок 1970-х годов, оказалась пустой. Возможно, это говорит о том, что проект захоронения не был завершен.

Что касается вновь найденных фигур, то они расположены в разных местах внутри ямы - вероятно, в зависимости от поставленных перед ними воинских задач. Кстати, на их латах и одежде имеются знаки различия, указывающие на воинский ранг. Это еще один признак индивидуальности терракотовых солдат.

Фото: pixabay.com
Археологи разгадали еще одну загадку терракотовой армии в Китае

Знаменитая глиняная армия окружает мавзолей императора Цинь Шихуанди, чье короткое, но грозное правление длилось с 221 по 210 год до нашей эры. По оценкам археологов, всего в ее состав может входить до 7000 воинов. На данный момент раскопано свыше 2000 солдат.

В ходе прошедших раскопок исследователи также нашли множество других реликвий, в том числе 12 глиняных коней, остатки двух колесниц, расписные щиты, бронзовые мечи, луки и другое оружие.

Считается, что подземная армия была создана по приказу Цинь Шихуанди вскоре после его восшествия на престол в возрасте 13 лет. Этот император завоевал соседние государства и создал первую объединенную Китайскую империю.

Цинь Шихуанди очень интересовался бессмертием и даже организовывал экспедиции в поисках магов или алхимиков, которые могли бы обеспечить его эликсиром жизни. Усилия оказались напрасными. Возможно, поэтому император и приказал создать терракотовую армию - чтобы сохранить свою власть и после смерти.

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