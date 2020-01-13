Трое российских теннисистов вошли в топ-20 рейтинга АТР

В обновленном рейтинге АТР в двадцатку сильнейших игроков мира входят сразу три представителя России. В последний раз подобное произошло в 2005 году.

Победа Андрея Рублева на крупном турнире АТР в Дохе позволила россиянину подняться на 5 строчек в обновленном рейтинге АТР и порваться в первую двадцатку. Теперь сразу три российских теннисиста входят в топ-20: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Рублев. В последний раз подобное было в далеком уже 2005 году. Тогда это были Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный.

Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль, следом расположились Новак Джокович из Сербии и швейцарец Роджер Федерер. На четвертое место поднялся Медведев, опередивший австрийца Доминика Тима.

Хачанов поднялся на 16-ю строчку и совсем недалеко от него уже находится Рублев.

Рейтинг АТР на 13 января

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10235 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6590;

4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5960…

16 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995...

18 (23). Андрей Рублев (Россия) - 1799...