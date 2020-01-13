Новости

Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара" 17:25
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе 17:18
В Китае найдена еще одна терракотовая армия "загробного мира" 17:15
Депутат: СБУ готовила теракт на Крымском мосту 17:05
Бразильский кроссовер Volkswagen может добраться до Европы 17:04
В Германии запретят сжигание флагов иностранных государств 16:59
Банки заключили договоры на миллиард по программе дальневосточной ипотеки 16:47
Кубань в новогодние каникулы посетило 800 тысяч туристов 16:37
На Алтае малыша назвали в честь героя сериала "Бригада" 16:20
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу 16:20
Премиальный кроссовер Exeed TXL от Chery появился в России 16:17
Почти 900 журналистов будут освещать Послание президента 16:16
Найдено легендарное золото Монтесумы 16:13
Трое российских теннисистов вошли в топ-20 рейтинга АТР 16:12
В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус 16:08
В Костроме завели дело после вывоза ядовитой земли под окна жилых домов 16:05
В Иране опознаны тела 50 жертв разбившегося украинского Boeing 16:03
В Псковской области умер водитель, пытавшийся помочь жертвам ДТП 16:01
Путин провел совещание по подготовке Послания 15:45
Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии 15:40
"Челюсти" Стивена Спилберга получат ремейк 15:40
Андрей Воробьев открыл новую школу в Одинцово 15:32
Врач рассказала, как не набрать лишний вес зимой 15:32
В Москве госпитализирован участник бойз-бэнда "Корни" Алексей Кабанов 15:26
В каких городах России упали цены на однушки 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 16:12
Рубрика: Спорт

Трое российских теннисистов вошли в топ-20 рейтинга АТР

Текст: Максим Домчев

В обновленном рейтинге АТР в двадцатку сильнейших игроков мира входят сразу три представителя России. В последний раз подобное произошло в 2005 году.

Российская теннисистка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA

Победа Андрея Рублева на крупном турнире АТР в Дохе позволила россиянину подняться на 5 строчек в обновленном рейтинге АТР и порваться в первую двадцатку. Теперь сразу три российских теннисиста входят в топ-20: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Рублев. В последний раз подобное было в далеком уже 2005 году. Тогда это были Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный.

Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль, следом расположились Новак Джокович из Сербии и швейцарец Роджер Федерер. На четвертое место поднялся Медведев, опередивший австрийца Доминика Тима.

Хачанов поднялся на 16-ю строчку и совсем недалеко от него уже находится Рублев.

Рейтинг АТР на 13 января

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10235 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6590;

4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5960…

16 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995...

18 (23). Андрей Рублев (Россия) - 1799...

Спорт Теннис

Главное сегодня

Премьер-министр Абхазии стал исполняющим обязанности президента
Иран признал Пентагон террористической организацией
Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"
Росреестр подготовил законопроект о совершенствовании кадастровой оценки