Украина заняла четвертое место в Европе по безработице

По итогам 2019 года Украина заняла четвертое место в Европе по уровню безработицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В "Обзоре рынка труда", подготовленным этим министерством, отмечается, что уровень безработицы среди украинцев в возрасте от 15 до 70 лет составил 7,3 процента. Выше уровень только во Франции (8,3 процента), Италии (9,1 процента) и Испании (13,9 процента), говорится в документе.

По уровню занятости Украина оказалась на одном из последних мест. В стране этом показатель составляет 52,7 процента. Хуже ситуация только в Бельгии (51,8 процента), Франции (50,6 процента), Испании (49,9 процента) и Италии (45,2 процента).

По мнению экспертов, на уровень безработицы повлиял отток рабочей силы за границу. За пределами Украины работают около 18 процентов всего активного населения страны.