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Рубрика: Происшествия

Улюкаев написал в тюрьме два стиха

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал в тюрьме два стихотворения. Творениями он поделился с агентством городских новостей "Москва".

Первое посвящено празднованию Нового года и зиме:

"Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме - винегрет,

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Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое - больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит - не выкинуть слов из песен -

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу".

Второе произведение экс-чиновник посвятил непростым человеческим взаимоотношениям:

"От Платонова до Платона,

Потом обратно,

Рассуждения многотомные

Аккуратно

Расставляя на памяти на полках.

Потом обрушить

Человек человеку - волк

Если забыть про душу!".

В 2017 году Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в 2 миллиона долларов. Ее он потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке "Башнефти". Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима в Твери.

Происшествия Преступления Должностные преступления Уголовное дело Алексея Улюкаева

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