Улюкаев написал в тюрьме два стиха

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал в тюрьме два стихотворения. Творениями он поделился с агентством городских новостей "Москва".
Первое посвящено празднованию Нового года и зиме:
"Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме - винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое - больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит - не выкинуть слов из песен -
Бессмертный как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу".
Второе произведение экс-чиновник посвятил непростым человеческим взаимоотношениям:
"От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти на полках.
Потом обрушить
Человек человеку - волк
Если забыть про душу!".
В 2017 году Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в 2 миллиона долларов. Ее он потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке "Башнефти". Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима в Твери.