- Формируется новая идея - освободительная миссия Красной армии в Европе 1944-1945 годов, когда погибли свыше трех миллионов советских солдат, это миф, - говорит Ежи Тыц. - А правда - это "порабощение Европы коммунистами". История с Краковом - лишь начало. За ним стоит цель - освобождения Варшавы, Лодзи и Кракова не было, было "варшавское восстание против коммунизма, подавленное сталинистами", с последующим захватом других городов.
Ежи Тыц приехал еще и с конкретной целью - добиться открытия российских архивов для польских историков, чтобы через систему доказательств и встреч историков двух стран "ликвидировать мифы новой истории". Его поддержали доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисёнок и заместитель начальника НИИ военной истории Генштаба ВС РФ Николай Никифоров. Они назвали ошибочной стратегию Советского Союза по засекречиванию документов, касающихся масштабной помощи СССР в поставках зерна, мяса и продуктов в послевоенную Польшу, а также выделения ей промышленного оборудования и финансов в рамках выплат репараций Германией.
- Простой вопрос, почему польская Армия Крайова не встала на защиту Кракова, а отдала ее СССР, камня на камне не оставит от концепции ИНП о том, что "Краков был захвачен красными", - убежден Юрий Борисёнок.
Никифоров показал рассекреченные документы: в 1945 году в Кракове Красной армией были разминированы 5 мостов, 57 предприятий, 157 учреждений и замков, 375 жилых домов. Достоверность документов, как и заключение маршала Конева, запрещающего штурм Кракова, подтверждена союзниками США и Великобритании. Также Никифоров показал ранее секретный документ: в Кракове 14 предприятий и 3 водонапорные башни они заминировали самовзрывающимися колбами со сроком "годности" 5 дней, а советские солдаты разминировали город за двое суток.
- Краков, Варшава и Лодзь были продолжением гитлеровской тактики "выжженной земли", - убежден Николай Никифоров. - Миф части польских историков о том, что "Краков немцы превратили в цветущий край", крепится на том, что вице-губернатор округа Ганс Франк добился экономического подъема региона, но для вермахта, когда он отступил, приказ Гитлера был "подрывать все, даже Германию". Краков - пример первоклассной работы советской разведки и агентов польской народной армии. Работа была засекречена, что оборачивается прямой подменой фактов и ведет к забвению памяти.
Открытие архивов - грамотный способ упредить историческое забвение и возможные нападки на Россию за "оккупацию Европы". В ряду документов, которые готовятся к обнародованию в год 75-летия Победы над фашизмом, - военные операции по освобождению Кракова, Варшавы, Лодзи и роль советских партизан в установлении мест Волынской резни на Украине.