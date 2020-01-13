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Рубрика: Общество

Опередить забвение

Установят ли в Кракове памятник его спасателям, не давшим взорвать город?
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Польский общественный деятель Ежи Тыц приехал в Россию с фантастической идеей - установить в Кракове памятник советским воинам, спасшим заминированный город от подрыва фашистами в 1945 году. Это его ответ Институту национальной памяти (ИНП) Польши, который вступил в спор с президентом РФ Владимиром Путиным о предпосылках Второй мировой войны. Идея Тыца почти сказочная: в 1991 году в Кракове уже демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, принявшему решение не штурмовать город. Но идея и опасная: Тыца могут привлечь к уголовной ответственности за распространение "российской пропаганды". Ведь в Польше господствует точка зрения ИНП - "это лицемерная коммунистическая пропаганда, будто Красная армия спасла Краков от уничтожения".
Отряд чернорубашечников СС проходит мимо генерал-губернатора доктора Ганса Франка и его почетных гостей во время осмотра немецких войск в Кракове, Польша. 28 октября 1940 года. Фото: AP Отряд чернорубашечников СС проходит мимо генерал-губернатора доктора Ганса Франка и его почетных гостей во время осмотра немецких войск в Кракове, Польша. 28 октября 1940 года. Фото: AP
Отряд чернорубашечников СС проходит мимо генерал-губернатора доктора Ганса Франка и его почетных гостей во время осмотра немецких войск в Кракове, Польша. 28 октября 1940 года. Фото: AP

- Формируется новая идея - освободительная миссия Красной армии в Европе 1944-1945 годов, когда погибли свыше трех миллионов советских солдат, это миф, - говорит Ежи Тыц. - А правда - это "порабощение Европы коммунистами". История с Краковом - лишь начало. За ним стоит цель - освобождения Варшавы, Лодзи и Кракова не было, было "варшавское восстание против коммунизма, подавленное сталинистами", с последующим захватом других городов.

Фото: Corbis/Getty Images
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Ежи Тыц приехал еще и с конкретной целью - добиться открытия российских архивов для польских историков, чтобы через систему доказательств и встреч историков двух стран "ликвидировать мифы новой истории". Его поддержали доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисёнок и заместитель начальника НИИ военной истории Генштаба ВС РФ Николай Никифоров. Они назвали ошибочной стратегию Советского Союза по засекречиванию документов, касающихся масштабной помощи СССР в поставках зерна, мяса и продуктов в послевоенную Польшу, а также выделения ей промышленного оборудования и финансов в рамках выплат репараций Германией.

- Простой вопрос, почему польская Армия Крайова не встала на защиту Кракова, а отдала ее СССР, камня на камне не оставит от концепции ИНП о том, что "Краков был захвачен красными", - убежден Юрий Борисёнок.

Никифоров показал рассекреченные документы: в 1945 году в Кракове Красной армией были разминированы 5 мостов, 57 предприятий, 157 учреждений и замков, 375 жилых домов. Достоверность документов, как и заключение маршала Конева, запрещающего штурм Кракова, подтверждена союзниками США и Великобритании. Также Никифоров показал ранее секретный документ: в Кракове 14 предприятий и 3 водонапорные башни они заминировали самовзрывающимися колбами со сроком "годности" 5 дней, а советские солдаты разминировали город за двое суток.

История с Краковом - лишь начало. За ним стоит цель - освобождения Варшавы, Лодзи и Кракова не было

- Краков, Варшава и Лодзь были продолжением гитлеровской тактики "выжженной земли", - убежден Николай Никифоров. - Миф части польских историков о том, что "Краков немцы превратили в цветущий край", крепится на том, что вице-губернатор округа Ганс Франк добился экономического подъема региона, но для вермахта, когда он отступил, приказ Гитлера был "подрывать все, даже Германию". Краков - пример первоклассной работы советской разведки и агентов польской народной армии. Работа была засекречена, что оборачивается прямой подменой фактов и ведет к забвению памяти.

Открытие архивов - грамотный способ упредить историческое забвение и возможные нападки на Россию за "оккупацию Европы". В ряду документов, которые готовятся к обнародованию в год 75-летия Победы над фашизмом, - военные операции по освобождению Кракова, Варшавы, Лодзи и роль советских партизан в установлении мест Волынской резни на Украине.

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