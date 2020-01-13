В архивном альбоме Путина появились новые фото

Видео- и фотоматериалы за 2005-2009 годы добавлены в альбом "Путин. 20 лет" на сайте Кремля. Скоро будут обнародованы и материалы за другие годы. Многое публикуется впервые.

Напомним, что первые фотографии и видео в альбоме появились в конце прошлого года на странице 20.kremlin.ru. Они касались периода с 2000 по 2004 год.

Среди новых материалов - кадры первой встречи Путина и сирийского лидера Башара Асада, посещение Польши к 60-летию освобождения Освенцима, а также другие материалы из поездок по регионам и за рубеж. Есть такие фотографии, как Путин вместе с американским президентом Джорджем Бушем катается на раритетной "Волге" в Ново-Огарево, впервые встречается с Бараком Обамой, и первым из мировых лидеров приезжает в Шаолинь. А есть, например, видео, как Путин лично проверяет цены в одном из столичных магазинов.