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13.01.2020 23:05
Рубрика: Власть

В "Единой России" отвергли идею о налогах для домохозяек

Текст: Татьяна Замахина
Андрей Исаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Андрей Исаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Андрей Исаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Идея обязать домохозяек платить налоги вряд ли имеет перспективы. Во фракции парламентского большинства предложение не поддержат.

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги. Тем самым он предложил приравнять их к самозанятым. В стране больше 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые принесли бы в казну триллионы рублей, заявил парламентарий в комментарии "Росбалту". Он также отметил, что "за пособиями и в поликлиники" такие граждане "первыми ломятся".

Фото: iStock
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Предложение Вострецова - его личная позиция, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он отметил, что на обсуждение фракции депутат инициативу не выносил, однако в целом "такие идеи фракция не поддерживает".

- Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан, - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - Тема достаточно серьезная и даже болезненная.

Политик поделился мнением, что инициатива Вострецова останется "на уровне размышлений".

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