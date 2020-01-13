В "Единой России" отвергли идею о налогах для домохозяек

Идея обязать домохозяек платить налоги вряд ли имеет перспективы. Во фракции парламентского большинства предложение не поддержат.

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги. Тем самым он предложил приравнять их к самозанятым. В стране больше 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста, которые принесли бы в казну триллионы рублей, заявил парламентарий в комментарии "Росбалту". Он также отметил, что "за пособиями и в поликлиники" такие граждане "первыми ломятся".

Предложение Вострецова - его личная позиция, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он отметил, что на обсуждение фракции депутат инициативу не выносил, однако в целом "такие идеи фракция не поддерживает".

- Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан, - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости. - Тема достаточно серьезная и даже болезненная.

Политик поделился мнением, что инициатива Вострецова останется "на уровне размышлений".