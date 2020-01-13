В Германии в 2019 году заметно выросло число преступлений в отношении политиков и чиновников - об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на МВД немецких земель. Под прицелом оказались коммунальные служащие, судьи и даже региональные министры.

Особую тревогу вызывает статистика в бывших восточногерманских землях. Так, в Саксонии число нападений на политиков за год взлетело с 99 до 197, в Тюрингии - с 43 до 101. В столице атакам подверглись почти 160 человек, занимающих социально значимые посты. Ранее "РГ" писала о раскрытом в рядах бундесвера "заговоре спецназовцев" - адептов фанатичного учения о "конце света", готовивших покушение на руководство страны, включая экс-президента Йоахима Гаука и главу МИД Хайко Мааса.

Прошлым летом Германию потрясло убийство 65-летнего Вальтера Любке - главы административного округа города Кассель (земля Гессен), застреленного на пороге своего дома. По этому делу был арестован местный правоэкстремист Стефан Эрнст, признавшийся в преступлении на почве ненависти к политику, который выступал за прием беженцев. Однако спустя полгода следствие зашло в тупик. Подозреваемый, неожиданно изменивший показания, теперь утверждает, что фатальный выстрел совершил вовсе не он, а его сообщник.