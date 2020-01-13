В Германии запретят сжигание флагов иностранных государств

Фракции правящей коалиции в Бундестаге выступили с предложением ужесточить наказание за надругательство над иностранными флагами, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

"Лица, публично уничтожившие или повредившие флаг иностранного государства, должны быть наказаны штрафом или лишением свободны на срок до двух лет", - говорится в заявлении парламентариев. До сих пор в соответствии с параграфом 104 немецкого уголовного кодекса наказанию подлежат лишь случаи надругательства над иностранным флагом, вывешенным в представительствах зарубежных стран.

При этом фракции коалиции предлагают ввести изменения в уголовном праве не на основе собственного законопроекта, а в качестве поправки к документу, предложенному ранее Бундесратом (земельная палата парламента), нацеленному на лучшую защиту символов иностранных государств.

По данным издания, Бундестаг рассмотрит этот вопрос в среду. Ранее широкую огласку получили факты публичного сожжения флага Израиля на протестных мероприятиях. Представители израильского посольства в Германии выражали по этому поводу недовольство. Напомним, в Германии и Австрии действуют одни из наиболее строгих законов, наказывающих за надругательства над национальным флагом. Там за это можно попасть в тюрьму на срок от шести месяцев до трех лет. Эти законы не распространяются на флаги других государств.