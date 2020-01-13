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13.01.2020 10:01
Рубрика: В мире

В Японии после тайфуна "Хагибис" остались горы мусора

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии после тайфуна "Хагибис" остались горы мусора. В настоящее время местные власти предпринимают срочные меры для очистки территории.

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Вышедшая из строя бытовая техника, электроника и мебель свозится на временные пункты хранения, передает издание "Йомиури симбун". Газета публикует снимок из города Иваки (префектура Фукусима) с огромным количеством испорченных холодильников, стиральных машин, кондиционеров и шкафов, которые стоят рядами прямо на открытом воздухе. Рабочим и волонтерам предстоит все это разобрать и подготовить к утилизации.

Журналисты отмечают, что после тайфуна "Хагибис" в Японии скопилось около 2,2 миллиона тонн мусора. По предварительным оценкам, на уборку потребуется больше года.

Напомним, что тайфун "Хагибис" обрушился на японские острова в октябре прошлого года. Он принес с собой ураганный ветер и ливневые дожди. Стихия спровоцировала выход рек из берегов и оползни.

В результате погибли около 80 человек. Сотни людей получили травмы различной степени тяжести. Больше всего от тайфуна пострадали жители префектур Фукусима, Мияги и Канагава.

В мире Восточная Азия Япония

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