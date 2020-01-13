На этой неделе американцы Five Finger Death Punch смешают коктейль из молотобойных риффов и гитарных соло, а норвежцы Mayhem напомнят о том, что такое тру-блэк-метал.

Кто играет: Группа Five Finger Death Punch. Специальный гость группа Tribulation.

Что играет: Хэви-метал.

Почему идти: Лос-анджелесские металлисты Five Finger Death Punch, несмотря на свое название (англ. "Смертельный удар пятью пальцами"), в отличие от других групп тяжелой сцены, не строят свой имидж на напыщенном кидании пальцев. Эти жесткие парни никогда не будут делать беспочвенных заявлений, и уж если лидер 5FDP Золтан Батори обещает Москве угар, будьте покойны: на ваши уши выльется крепчайший коктейль из молотобойных риффов и гитарных соло - коктейль, рецепт которого, благодаря стараниям пост-ню-металлистов, еще недавно казался безвозвратно утерянным.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 16 января; 3 600 - 12 000 руб.; Клуб A2 GREEN CONCERT (Санкт-Петербург); 18 января; 3 500 до 4 800 руб.

Фото: "Спика"

Кто играет: Группа Mayhem.

Что играет: Блэк-метал.

Почему идти: Истинная легенда блэк-метала в минувшем году выпустила свой шестой номерной альбом Daemon, который фанаты ждали пять лет. Конечно, только новым материалом культовый коллектив со зловещим бэкграундом, обросшим массой всевозможных мифов (не менее зловещих, чем связанные с группой факты), на концертах в Питере и Москве вряд ли ограничится. Самый что ни на есть true Norwegian black metal - "трушнее" некуда - возвращается в Россию.

Где, когда, сколько: Клуб Zal (Санкт-Петербург); 14 января; 2 200 - 3 900 руб; Клуб "1930" (Москва); 15 января; 2 200 - 5 000 руб.