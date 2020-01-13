В понедельник Москва выступила в качестве важной международной площадки для переговоров лидеров двух противоборствующих сторон в Ливии - командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой правительства национального согласия (ПНС) этой страны Фаизом Сараджем. Встреча непримиримых соперников в борьбе за власть в бывшей Джамахирии стала возможной благодаря активной дипломатии России и Турции, с подачи которых стороны в ночь на воскресенье объявили о прекращении боевых действий. Как отмечают комментаторы, именно Москва и Анкара становятся ключевыми посредниками в затянувшемся ливийском урегулировании.

Напомним, что инициатива объявить 12 января перемирие в стране, государственность которой была подорвана в результате интервенции Запада в 2011 году, была выдвинута на минувшей неделе в ходе российско-турецкого саммита в Стамбуле. А спустя всего несколько дней встреча Сараджа и Хафтара стала возможна на "московской площадке" под эгидой глав МИД и Министерств обороны России и Турции. Для встречи в формате "2+2" с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Москву прибыли их турецкие коллеги - Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар.

Впрочем, до последнего момента столь стремительное развитие событий оставалось под большим вопросом. Ведь активизировать межливийские контакты, а главное - усадить за стол переговоров лидеров ЛНА и ПНС легче сказать, чем сделать. Напомним, что после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в результате операции НАТО Ливия перестала функционировать как единое государство - в стране возникло двоевластие. На востоке разрушенной Джамахирии обосновался избранный народом парламент при поддержке ЛНА, а на западе закрепилось сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство Фаиза Сараджа. В настоящее время подразделения маршала Хафтара ведут наступление на главный оплот ПНС - Триполи.

За два дня до межливийских контактов в Москве Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции, премьером Италии, эмиром Катара, наследным принцем Абу-Даби и встретился с канцлером ФРГ

Все предыдущие встречи Халифы Хафтара и Фаиза Сараджа ничем не заканчивались, а достигнутые договоренности о прекращении огня, начале политического процесса и проведении выборов в раздираемой конфликтом североафриканской стране раз за разом срывались. Так произошло после их встреч во Франции и Италии в мае и ноябре прошлого года. Не принесла результатов и состоявшаяся в феврале 2019 года беседа глав ЛНА и ПНС "с глазу на глаз" в Объединенных Арабских Эмиратах. Тем не менее проделанная подготовительная работа по организации "московского раунда" переговоров Сараджа и Хафтара впечатляет. За два дня до межливийских контактов в российской столице президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции, премьером Италии, эмиром Катара, наследным принцем Абу-Даби и встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Со своей стороны президент Турции Тайип Эрдоган 12 января встретился с Фаизом Сараджем в Стамбуле. Прекращение огня также публично поддержали и соседи Ливии по региону - Египет и Алжир. Очевидно, что проведенные Москвой обстоятельные консультации по модальностям возможного соглашения между руководителями ЛНА и ПНС создают фундамент для проведения успешных переговоров в Москве. По крайней мере осторожный оптимизм уже сквозит в публикациях европейской прессы по ливийской проблематике.

"...Соблюдение прекращения огня является результатом состоявшейся 8 января в Стамбуле встречи между президентом Турции и его российским коллегой, что подтверждает то, что "Турция и Россия стали серьезными триумфаторами на дипломатическом поприще", - пишет французская Le Monde. "В Стамбуле своим требованием ввести режим прекращения огня Путин и Эрдоган взяли инициативу в свои руки, несмотря на противоположные интересы... Если России и Турции удастся расширить свое влияние в Ливии, то это даст им новые рычаги давления на европейцев", - утверждает австрийская Die Presse.

Компетентно

"Российская газета" обратилась к востоковеду, эксперту РИСИ Марии Махмутовой c просьбой прокомментировать переговоры в Москве по ливийской проблематике.

РГ: Почему "московская площадка" стала наиболее удобным местом для встречи лидеров ПНС и ЛНА и обсуждения возможностей дальнейшего урегулирования?

Мария Махмутова: Россия и Турция являются инициаторами этих переговоров. Но Анкара не могла провести подобную конференцию, поскольку она поддерживает исключительно главу правительства ПНС Сараджа. И у нее нет никакого диалога с лидером ЛНА Хафтаром. Следовательно, это не дает ей возможности лавирования между обеими сторонами. В отличие от Турции на дипломатической арене Москва всегда старалась придерживаться более аккуратной позиции. Она сохраняла связи как ЛНА, так и ПНС. Это позволило ей в определенной мере заручиться доверием двух противоборствующих сторон. Я думаю, что все страны возлагают очень большие надежды на способность России надавить на обоих участников. Уже многие аналитики говорят о неком подобии Астанинского процесса по Сирии. С другой стороны, рано говорить, что московские переговоры увенчаются большим успехом и в скором времени мы увидим единую Ливию. Как максимум, стороны договорятся об общих рамках урегулирования в стране. Либо согласятся прекратить огонь. Это то, что возможно сегодня. При этом я сомневаюсь, что Хафтар быстро выведет свои войска из прилегающих к ливийской столице районов.

Скорее всего, участники переговоров сейчас договорятся о прекращении огня и каких-то совместных шагах. Самое важное, что даже такого результата долгое время не могли добиться в Европейском союзе. Так что "московский раунд" - это лишь первый подступ к дальнейшему диалогу по урегулированию ситуации в Ливии.