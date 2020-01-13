"Российская газета" продолжает искать педагога в это отдаленное алтайское село, где без учителя школа просто не работает. Жители Большой Тихой ждут, что благодаря программе "Земский учитель" найдется желающий работать в маленькой школе. Всего в Алтайском крае в программу вошло 183 вакансии сельских педагогов в 52 селах, поселках и небольших городах с населением менее 50 тысяч человек. Самыми востребованными оказались преподаватели иностранного языка, математики, русского языка и литературы и, конечно, начальных классов.

В Большой Тихой в Солонешенском районе живет всего 78 человек, а в местную начальную школу в этом учебном году должны были ходить восемь учеников. Но в минувшем сентябре она не открылась - педагог уехал, учить стало некому. Районные власти предложили возить младшеклассников в соседнее село Карпово. Но не каждый день, а раз в неделю - так, чтобы с понедельника по пятницу дети жили в пришкольном интернате. Немногие родители согласились отдать туда малышей. Так что в интернате пока живут только двое.

Претендентов пока пугает отдаленность Большой Тихой от крупных городов

Большетихинцы очень ждут, что школа все-таки заработает. "А иначе семьи с детьми просто разъедутся и наша деревня умрет", - говорят сельчане. В районной администрации обещают обеспечить учителя квартирой в двухквартирном сельском доме и неплохой по местным меркам зарплатой в 20 тысяч рублей. По программе "Земский учитель" педагог получит еще миллион рублей. Взамен учитель обязуется отработать в селе пять лет.

"РГ" еще в октябре объявила акцию по поиску педагога для школы в Большой Тихой. После нашего призыва в комитет по образованию и делам молодежи поступило более десятка звонков от потенциальных претендентов. "Но пока люди только узнают условия работы и проживания. Возможно, сейчас, когда объявлен сбор заявок на участие в программе "Земский учитель", кто-то из претендентов выберет эту вакансию", - пояснили в районном комитете.

Кстати, на днях корреспонденты "РГ" предложили поехать в село Татьяне Кувшинниковой - прославившейся на всю страну "учительнице в купальнике". В марте прошлого года она уволилась из барнаульской школы из-за того, что некоторым родителям не понравились ее фото в соцсетях. За это время Татьяна Кувшинникова успела поработать в краевом институте повышения квалификации работников образования, затем уехала в Москву, а недавно вернулась в Барнаул и снова ищет работу.

Но, к сожалению, не только Татьяну, но и других пугает отдаленность Большой Тихой от крупных городов (350 километров от Барнаула), а также отсутствие сотовой связи, водопровода и других благ цивилизации.

Справка "РГ"

Учителя ждут по адресу: Алтайский край, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Красноармейская, 15, тел.: 8-385-942-24-01. Информацию также можно получить и на федеральном информационном портале "Земский учитель".