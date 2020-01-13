Журналисты популярного польского информационного ресурса Onet.pl позвонили экс-президенту Польши, лауреату Нобелевской премии мира Леху Валенсе и спросили его, как бы тот поступил, если бы его, а не действующего президента Польши Анджея Дуду пригласили на Всемирный форум памяти Холокоста с участием лидеров Российской Федерации, Франции, Германии и Италии в Иерусалиме.

"Если бы пригласили меня, я бы как можно скорее полетел в Иерусалим, поскольку нужно быстро преодолеть очередной кризис, вызванный этими властями страны. Необходимо встретиться как можно более широким кругом, вместе с президентом Путиным, и вместе подумать, каким должен быть фундамент, на котором мы хотели бы строить новые представления о Европе. И так я сделал бы хорошее дело для Польши", - ответил Валенса. "Прежде всего следовало пригласить Путина в Освенцим и сказать прямо, что россияне освободили концлагерь. Такова историческая правда, и этого никто не изменит, а если польское правительство хочет создать альтернативное видение истории, то это просто несерьезно. Если мы хотим хороших взаимоотношений с Россией, то обязательно должны с ней разговаривать, но это нужно уметь. Я уверен, что это возможно", - пояснил Валенса. "Если польская сторона не пригласила на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима президента Путина, то нужно было ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В такой ситуации он не мог туда лететь. Более того, это входило в планы Путина, поскольку теперь он может без каких-либо помех убедить других в Иерусалиме в своей правоте, и это ему удастся. Не нужно забывать, что Путин действует в интересах России, а наше правительство и президент, к сожалению, не действуют в интересах поляков", - цитирует его Onet. "Меня совершенно не удивляет, что сегодня мировые лидеры не хотят слушать президента Дуду, ведь он не имеет представления ни о работе президента, ни о управлении в современном мире", - посетовал бывший глава государства.

Тем временем

Судебная реформа, которую, несмотря на протесты Еврокомиссии, Совета Европы и европейских судейских и адвокатских сообществ, уже несколько лет проводят власти Польши, фактически упраздняет принцип независимости судов. Новый законопроект, названный оппозицией "законом намордника", вызвал протест судей по всей Европе. Только в Варшаву на "Марш тысячи мантий" в минувшие выходные съехалось около 15 тысяч судей, адвокатов и прокуроров из разных стран мира. Под аплодисменты жителей крупнейших польских городов судьи в мантиях, а некоторые - с заклеенными скотчем ртами прошли по улицам, протестуя против "закона намордника". Новый законопроект запрещает судьям сомневаться в независимости их коллег, ограничивает возможность ставить под сомнение действия органов власти, в том числе в конфликте между властью и гражданином (а это раздражало правящую партию "Право и справедливость", которая "причесывает" органы правосудия с момента прихода к власти в 2015 году. - Прим. ред.). Также законопроект обязывает судей сообщать об их принадлежности к любым группам и организациям - от шахматного кружка до оппозиционной партии - и открыть для проверок свои интернет-ресурсы.