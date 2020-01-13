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13.01.2020 21:06
Рубрика: Спорт

Василевский признан игроком недели в НХЛ

Текст: Максим Домчев

Российский голкипер клуба "Тампа-Бэй" признан лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге.

25-летний российский страж ворот "молний" на минувшей неделе помог своей команде одержать три победы. Против "Аризоны" и "Филадельфии" Василевский отыграл на ноль, отразив в этих матчах 48 бросков. Во встрече против "Ванкувера", который "Тампа-Бэй" выиграла со счетом 9:2, на счету россиянина 21 сэйв.

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Всего в нынешнем сезоне в активе у Василевского 22 победы в 33 сыгранных матчах.

Второй звездой недели назван защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Энтони Де Анжело. На минувшей неделе он в трех сыгранных матчах отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами. Во встрече с "Нью-Джерси" защитник "рейнджеров" записал на свой счет первый в карьере хет-трик.

Канадский голкипер Кэм Тэлбот, выступающий за "Калгари", был признан третьей звездой недели. У него три победы и 95,3% отраженных бросков.

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