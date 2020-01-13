Влияние переговоров по Ливии на нефтяные котировки будет минимальным

Результаты переговоров по Ливии будут иметь ограниченное влияние на нефтяные котировки. Такое мнение "Российской газете" высказал Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер".

"Заключение перемирия, если оно произойдет, не исключает риски сбоев в ливийской нефтяной добыче в будущем, - отметил Покатович. - На наш взгляд, геополитическая обстановка в регионе останется напряженной. Поэтому мы не ожидаем масштабной реакции нефтяных котировок на результаты переговоров".

Ливия обладает крупнейшими запасами углеводородов в Африке. Но добыча нефти там осложнена военными действиями и периодически приостанавливается. Страна разделена на два лагеря, в каждом из которых действует своя власть: правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сарраджа на западе и оппозиционные ему силы, сотрудничающие с Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара - на востоке.

13 января в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии о возможном прекращении огня. Их результатом стало подписание соглашения о перемирии представителями правительства Национального согласия Ливии. Маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для изучения документа, пообещав дать ответ утром.

По оценкам аналитиков "БКС Премьер", основной объем геополитической премии в нефтяном активе в данный момент формируется за счет факторов, связанных с Ираном. В понедельник вечером котировки Brent опустились ниже 64 долларов за баррель - до минимума середины декабря 2019 года.

Напомним, Иран и США не пошли на эскалацию конфликта. Вместо этого Тегеран заявил о планах подать иск в международный суд из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Американский президент Дональд Трамп ограничился обещанием новых санкций в отношении исламского государства. Эти события способствовали ослаблению опасений инвесторов, что рост напряженности на Ближнем Востоке приведет к перебоям поставок углеводородов.

Давление на котировки также оказали данные по изменению запасов нефти в США, отмечает Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets. В среду Администрация энергетической информации (EIA) сообщила, что за неделю запасы нефти в стране выросли на 1,2 млн баррелей, в то время как эксперты прогнозировали их снижение.