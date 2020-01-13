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Рубрика: Экономика

Влияние переговоров по Ливии на нефтяные котировки будет минимальным

Текст: Юлия Кривошапко
Результаты переговоров по Ливии будут иметь ограниченное влияние на нефтяные котировки. Такое мнение "Российской газете" высказал Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер".
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Заключение перемирия, если оно произойдет, не исключает риски сбоев в ливийской нефтяной добыче в будущем, - отметил Покатович. - На наш взгляд, геополитическая обстановка в регионе останется напряженной. Поэтому мы не ожидаем масштабной реакции нефтяных котировок на результаты переговоров".

Нефтяной рынок не заметит санкций США против Ирана

Ливия обладает крупнейшими запасами углеводородов в Африке. Но добыча нефти там осложнена военными действиями и периодически приостанавливается. Страна разделена на два лагеря, в каждом из которых действует своя власть: правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сарраджа на западе и оппозиционные ему силы, сотрудничающие с Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара - на востоке.

13 января в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии о возможном прекращении огня. Их результатом стало подписание соглашения о перемирии представителями правительства Национального согласия Ливии. Маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для изучения документа, пообещав дать ответ утром.

Фото: iStock
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По оценкам аналитиков "БКС Премьер", основной объем геополитической премии в нефтяном активе в данный момент формируется за счет факторов, связанных с Ираном. В понедельник вечером котировки Brent опустились ниже 64 долларов за баррель - до минимума середины декабря 2019 года.

Напомним, Иран и США не пошли на эскалацию конфликта. Вместо этого Тегеран заявил о планах подать иск в международный суд из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Американский президент Дональд Трамп ограничился обещанием новых санкций в отношении исламского государства. Эти события способствовали ослаблению опасений инвесторов, что рост напряженности на Ближнем Востоке приведет к перебоям поставок углеводородов.

Давление на котировки также оказали данные по изменению запасов нефти в США, отмечает Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets. В среду Администрация энергетической информации (EIA) сообщила, что за неделю запасы нефти в стране выросли на 1,2 млн баррелей, в то время как эксперты прогнозировали их снижение.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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