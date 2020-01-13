Володин наградил корреспондента "РГ" в честь Дня печати

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил специального корреспондента "Российской газеты" Галину Мисливскую дипломом по итогам творческого конкурса среди парламентских журналистов на лучшее освещение деятельности Думы в российских СМИ в 2019 году.

Награды, приуроченные к Дню печати, также получили журналисты информационных агентств, "Парламентской газеты", ВГТРК и других СМИ.

- Журналисты делают все, чтобы обсуждение законопроектов было ярким, - заявил глава нижней палаты на церемонии. - Все изъяны видите, и это нам очень помогает. Без этого диалога, которые вы нам помогаете осуществлять и с деловым сообществом, и с нашими гражданами невозможно принимать качественные решения.

Вячеслав Володин отметил, что в нынешнем году уже 1080 журналистов аккредитовано в Госдуме. "Это самый большой журналистский пул, который работает при органах власти. И мы видим, что интерес к работе парламента с каждым годом растет", - заявил глава нижней палаты.

День российской печати отмечается 13 января - в этом день 1703 году в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I.