Важное решение Верховного суда РФ должно заинтересовать многих из-за остроты темы: взыскание алиментов. Сложность проблемы, которая встала перед судьями, была в том, что алименты потребовали через два десятилетия после их назначения. И, пересматривая итоги спора, судьи Верховного суда должны были найти ответ на вопрос: что делать с невыплаченными алиментами, если дети выросли, а отец так и не собрался выплатить им положенное содержание?

Верховный суд: ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязательств перед ним. Фото: AlexLinch / Istockphoto

Какие права есть у их матери, которая больше 20 лет содержала детей только на собственные средства? А когда они стали взрослыми, правильно ли решила, что алименты прощать не надо, и пошла за ними в суд?

Местные суды посчитали, что нет. И приставы, и судьи двух инстанций настаивали: став взрослыми, дети должны сами реализовать свое право на получение денег. Однако Верховный суд счел такой подход ошибочным.

Эта история началась в 1991 году в Хабаровске, когда некая гражданка взыскала в суде со своего бывшего мужа алименты на содержание двоих детей. Но это судебное решение так и осталось лишь на бумаге и не было исполнено. Приставы работали - несколько раз возбуждали исполнительное производство. Правда, без успеха. Алименты своим детям отец так и не заплатил.

Прошли годы, дети выросли, то есть стали совершеннолетними. И вот тогда мать снова подала заявление о возбуждении исполнительного производства. Но на этот раз получила от приставов отказ. Судебный пристав-исполнитель гражданке объяснил: исполнительный документ "не подлежит исполнению".

Причина - в этой ситуации гражданскими истцами по взысканию алиментов признаются дети, достигшие совершеннолетия, а не их мать. Вот пусть взрослые дети, а не их мама, с отцом и судятся. Именно выросшим детям пристав рекомендовал обратиться в суд за заменой исполнительного документа.

Но с таким ответом мать не согласилась и обжаловала постановление Управления службы судебных приставов. Гражданка написала, что все эти годы - более 20 лет - она фактически единолично несла расходы по содержанию общих с должником детей.

Родитель, который один содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, и он вправе претендовать на компенсацию своих затрат

Толку от этого письма особо не было, и гражданка пошла дальше - обратилась с административным иском в райсуд Хабаровска. Но там и в краевом судах ей отказали.

Местные суды исходили из того, что за ребенком, которому причитаются алименты, фактически признается право собственности на эти выплаты. А родители - лишь распорядители денег.

По общему правилу права родителей как законных представителей прекращаются по достижении детьми 18 лет. Хабаровские суды подчеркнули: если право несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов в полном объеме не было реализовано до этого возраста, то после его наступления он может реализовать его самостоятельно.

Мать с таким решением была не согласна и пожаловалась в Верховный суд. Там заявление матери выросших детей изучили и заключили: истица права.

По мнению Верховного суда, отечественное законодательство не предусматривает такого основания для замены взыскателя в исполнительном производстве, как достижение совершеннолетия ребенком, на содержание которого взысканы алименты. Из этого следует вывод - пристав-исполнитель был неправ, когда отказал матери, которая одна тратилась на содержание детей, в возбуждении исполнительного производства.

По мнению высокой судебной инстанции, особенностью исполнительных документов о взыскании алиментов является "периодический характер платежей". Довод о том, что выплата задолженности по алиментам в пользу родителя прекращается по достижении ребенком совершеннолетия, основан на неправильном толковании норм законодательства.

Ведь с должника взыскивается задолженность по алиментам за предыдущие периоды, а не начисляются алименты после достижения ребенком совершеннолетия.

Фактически ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязанности по своему содержанию. С этой точки зрения рассматривать алименты как собственность ребенка нельзя. Верховный суд указал - родитель, который содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, не исполнявшего такую обязанность. Такой родитель вправе претендовать на компенсацию своих затрат.

Верховный суд РФ подчеркивает - взыскание задолженности носит компенсационный характер, ведь она образовалась тогда, когда дети не достигли совершеннолетнего возраста, и мать несла обязанность по их содержанию самостоятельно.