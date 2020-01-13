Новости

В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке 18:54
Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье 18:53
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
Школьников будут учить контролировать свои эмоции 18:40
Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta 18:33
Самого богатого человека мира раскритиковали за скромную помощь Австралии 18:31
Названы симптомы рака поджелудочной железы 18:24
Обнаружены артефакты цивилизации, существовавшей 12 тысяч лет назад 18:10
Представители Кадышевой и Бабкиной отреагировали на слухи об их драке 18:00
"Заряженная" Lada Vesta. Сколько машин АвтоВАЗ продал за год 18:00
В Ставрополе экс-глава кадетского училища осужден за мошенничество 17:58
В Египте раскопали плиты с изображениями богов и царей 17:44
Эрдоган: Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе 17:32
Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара" 17:25
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе 17:18
В Китае найдена еще одна терракотовая армия "загробного мира" 17:15
Бразильский кроссовер Volkswagen может добраться до Европы 17:04
В Германии запретят сжигание флагов иностранных государств 16:59
Кубань в новогодние каникулы посетило 800 тысяч туристов 16:37
На Алтае малыша назвали в честь героя сериала "Бригада" 16:20
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу 16:20
Премиальный кроссовер Exeed TXL от Chery появился в России 16:17
Почти 900 журналистов будут освещать Послание президента 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 17:48
Рубрика: Власть

Алименты 18+

Верховный суд рассказал, как взыскать долги по алиментам на выросших детей
Текст: Наталья Козлова
Важное решение Верховного суда РФ должно заинтересовать многих из-за остроты темы: взыскание алиментов. Сложность проблемы, которая встала перед судьями, была в том, что алименты потребовали через два десятилетия после их назначения. И, пересматривая итоги спора, судьи Верховного суда должны были найти ответ на вопрос: что делать с невыплаченными алиментами, если дети выросли, а отец так и не собрался выплатить им положенное содержание?
Верховный суд: ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязательств перед ним. Фото: AlexLinch / Istockphoto Верховный суд: ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязательств перед ним. Фото: AlexLinch / Istockphoto
Верховный суд: ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязательств перед ним. Фото: AlexLinch / Istockphoto

Какие права есть у их матери, которая больше 20 лет содержала детей только на собственные средства? А когда они стали взрослыми, правильно ли решила, что алименты прощать не надо, и пошла за ними в суд?

Местные суды посчитали, что нет. И приставы, и судьи двух инстанций настаивали: став взрослыми, дети должны сами реализовать свое право на получение денег. Однако Верховный суд счел такой подход ошибочным.

Фото: iStock
Алиментщики попадут под статью за выплату символических сумм

Эта история началась в 1991 году в Хабаровске, когда некая гражданка взыскала в суде со своего бывшего мужа алименты на содержание двоих детей. Но это судебное решение так и осталось лишь на бумаге и не было исполнено. Приставы работали - несколько раз возбуждали исполнительное производство. Правда, без успеха. Алименты своим детям отец так и не заплатил.

Прошли годы, дети выросли, то есть стали совершеннолетними. И вот тогда мать снова подала заявление о возбуждении исполнительного производства. Но на этот раз получила от приставов отказ. Судебный пристав-исполнитель гражданке объяснил: исполнительный документ "не подлежит исполнению".

Причина - в этой ситуации гражданскими истцами по взысканию алиментов признаются дети, достигшие совершеннолетия, а не их мать. Вот пусть взрослые дети, а не их мама, с отцом и судятся. Именно выросшим детям пристав рекомендовал обратиться в суд за заменой исполнительного документа.

Но с таким ответом мать не согласилась и обжаловала постановление Управления службы судебных приставов. Гражданка написала, что все эти годы - более 20 лет - она фактически единолично несла расходы по содержанию общих с должником детей.

Родитель, который один содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, и он вправе претендовать на компенсацию своих затрат

Толку от этого письма особо не было, и гражданка пошла дальше - обратилась с административным иском в райсуд Хабаровска. Но там и в краевом судах ей отказали.

Местные суды исходили из того, что за ребенком, которому причитаются алименты, фактически признается право собственности на эти выплаты. А родители - лишь распорядители денег.

По общему правилу права родителей как законных представителей прекращаются по достижении детьми 18 лет. Хабаровские суды подчеркнули: если право несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов в полном объеме не было реализовано до этого возраста, то после его наступления он может реализовать его самостоятельно.

Фото: iStock
Суды смогут назначать "квартирные" алименты на детей

Мать с таким решением была не согласна и пожаловалась в Верховный суд. Там заявление матери выросших детей изучили и заключили: истица права.

По мнению Верховного суда, отечественное законодательство не предусматривает такого основания для замены взыскателя в исполнительном производстве, как достижение совершеннолетия ребенком, на содержание которого взысканы алименты. Из этого следует вывод - пристав-исполнитель был неправ, когда отказал матери, которая одна тратилась на содержание детей, в возбуждении исполнительного производства.

По мнению высокой судебной инстанции, особенностью исполнительных документов о взыскании алиментов является "периодический характер платежей". Довод о том, что выплата задолженности по алиментам в пользу родителя прекращается по достижении ребенком совершеннолетия, основан на неправильном толковании норм законодательства.

Ведь с должника взыскивается задолженность по алиментам за предыдущие периоды, а не начисляются алименты после достижения ребенком совершеннолетия.

Фактически ребенок имеет право претендовать не на деньги родителей, а на исполнение ими обязанности по своему содержанию. С этой точки зрения рассматривать алименты как собственность ребенка нельзя. Верховный суд указал - родитель, который содержит ребенка, фактически несет расходы за второго родителя, не исполнявшего такую обязанность. Такой родитель вправе претендовать на компенсацию своих затрат.

Верховный суд РФ подчеркивает - взыскание задолженности носит компенсационный характер, ведь она образовалась тогда, когда дети не достигли совершеннолетнего возраста, и мать несла обязанность по их содержанию самостоятельно.

Власть Право Семейное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Разводы и алименты Постановления Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Премьер-министр Абхазии стал исполняющим обязанности президента
Иран признал Пентагон террористической организацией
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"