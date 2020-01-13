За ошибки в картах смогут наказывать их составителей

В настоящее время стремительно растет потребность общества в использовании топографических карт, как в электронном виде, так и в бумажном. При этом важнейшим направлением деятельности Росреестра является недопущение на рынок карт, имеющих недостоверные сведения, в частности по таким направлениям, как отображение территории Российской Федерации и наименований географических объектов. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко.

По ее словам, в основном факты некорректного отображения российской территории и ее регионов касаются Калининграда, Курильских островов и Крыма.

Так, например, недавно из Японии завезли литературу, в которой все Курильские острова и Сахалин имели японские наименования.

Другой пример - распространение телефонов компании Apple, в мобильном приложении которых Крым относился к территории Украины, несмотря на то, что с 2014 года Севастополь и Республика Крым - территория Российской Федерации.

"Мы регулярно выявляем в рамках надзора и снимаем с полок магазинов картографическую продукцию с некорректным отображением территории Российской Федерации. По результатам нашей работы данные нарушения были устранены.

В части учебных материалов ведется работа с Минпросвещения России, чтобы все учебники географии, контурные карты проходили экспертизу Росреестра, который мог бы подтвердить, что в них корректно отображены наименования и границы", - рассказала "РГ" Виктория Абрамченко.

Глава Росреестра отметила, что права наказывать нерадивых составителей карт, у сотрудников ведомства нет. "Никогда не была установлена даже административная ответственность за некорректное отображение государственной границы нашей страны.

Но Росреестр в таких ситуациях всегда направляет нарушителям письменные рекомендации о недопустимости нарушений и их устранению, как это и было предпринято с компанией Apple", - пояснила Абрамченко.

"Установление ответственности за некорректное отображение государственной границы будет способствовать предупреждению указанных нарушений, а также их эффективному устранению. Для этого нами были разработаны и внесены в правительство Российской Федерации соответствующие проекты нормативных правовых актов, в том числе поправки в КоАП, предусматривающие установление ответственности за подобные нарушения", - рассказала чиновница.

Полностью интервью руководителя Росреестра читайте в номере "РГ" за 14.01.2020